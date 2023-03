Je to symbol, řekl Vondráček k návrhu o hranicích Čech, Moravy a Slezska. Podle Kuby by se neměly zbytečně tvořit rozdíly

„Vzniklo to v loňském roce, protože jsme si připomínali 1200 let od první písemné zmínky o Moravanech,“ uvedl Vondráček s tím, že i preambule Ústavy zmiňuje historickou tradici zemí Čech, Moravy a Slezska. „Bylo by dobré si občas připomenout, že ta Morava někdy byla a to, že nám to režim Klementa Gottwalda zrušil, ještě neznamená, že nám smazal historii.“ Zdůraznil, že s návrhem souhlasí poslanci napříč politickým spektrem.

„Veřejně říkám, že tam není ani jeden separatista ani jeden federalista,“ podotkl s tím, že návrh lze přirovnat například ke každoročním návrhům na významné dny. Zmínil, že na Moravě je toto téma stále živé. „Historie není jednoduchá a ta podoba vlajek byla různá, tak bychom to nějak ujednotili.“ Dodal, že sněmovnu tento návrh zcela jistě nezahltí.