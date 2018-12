Konec moravské samosprávy. Před 70 lety komunisté zrušili země a zavedli kraje

„Dodnes to má vliv na cítění lidí. Před lety se při sčítání lidu k moravské národnosti přihlásilo asi 1,5 milionu lidí, teď asi půl milionu. Jsem přesvědčen, že kdyby existovalo zemské zřízení, tak by byli všichni Čechy z Moravy. Ale protože zemské zřízení není, tak to dávají najevo jinak a proklamují se jako etničtí Moravané,“ řekl Pernes.

Problémy spojené s přetnutím tradičního zemského uspořádání jsou podle Balíka stále viditelné. „Od té doby neustále experimentujeme s tím, jak mají kraje vypadat. V českém a moravském případě jakákoliv jednotka mezi státem a obcí, která dává smysl, je právě země. Od roku 1949 jsme se k tomu ale nikdy neodhodlali. Víme, že cokoliv mezi tím je značně umělé, bez své identity, bez něčeho, co by vytvářelo vyšší politickou obec, ne obecní a ne celostátní,“ řekl Balík.

V roce 1990 došlo ke zrušení krajských struktur (avšak ne samotných krajů), aby se celá 90. léta diskutovalo o jejich znovuzavedení. Zákon nakonec Poslaneckou sněmovnou prošel a Česká republika se do krajů opět rozdělila v roce 2000.

„Potom, co se nainvestovalo tolik energie do budování krajů, co vznikly krajské mocenské elity, si neumím představit sílu a situaci, ve které by došlo ke změně. Vlastně umím, ale ta situace by byla hodně krizová,“ dodal Balík.