Historik Bílý: V Únoru 1948 těžili komunisté ze společenských nálad

A co ti vesničtí komunističtí funkcionáři, ti také věřili, že nebude dopad na venkov tak radikální?

Proto také na venkov například vysílali takzvané pojízdné dílny, v nichž sedlákům komunističtí dělníci opravovali zemědělskou techniku zadarmo. A i Klement Gottwald se veřejně bránil tomu, že KSČ chystá kolektivizaci. Jak to dopadlo, víme.

Přesně tak. A nejen to, navíc samozřejmě zafungovala i možnost vytáhnout se díky členství v komunistické straně k moci, což známe i z mnohem pozdějších období.

Chápu to tak, že mnozí viděli v komunistické straně i sílu, která jim pomůže v sociálním či ekonomickém vzestupu tím, že jim de facto předá cizí majetek?

Navíc KSČ mnoho lidí přesvědčila, že je silou, která přerozděluje původně německý majetek. I to v důsledku hrálo svou roli. Právě v pohraničí měla pak v šestačtyřicátém nejlepší výsledky.

Čili i na lokální úrovni panovalo většinové přesvědčení, že se nesmí vrátit systém meziválečného Československa. KSČ tak měla první republiku jako odstrašující případ a dokázala to lidem dostatečně odprezentovat.

Tomu asi napomohlo i to, že komunisté hned po válce obsadili funkce ve vznikajících národních výborech…

Nebyla tehdy veřejnost až moc naivní, vždyť už v té době existovaly příklady v zahraničí?

Neinformovanost jistě svou roli hrála. Nicméně KSČ za třetí republiky stavěla svou politiku na takzvané specifické cestě k socialismu a veřejnosti nenabízela kopírování toho sovětského směru. Až po uchopení moci v roce 1948 se výrazně zvýšil tlak Moskvy na sovětizaci a pak už – i s ohledem na mezinárodní situaci – prostor pro vlastní cestu neexistoval.

Československo se po válce vyvíjelo odlišně od ostatních států střední Evropy, které byly také ve sféře vlivu Sovětského svazu. Tam o podobě politicko-společenského uspořádání rozhodovala Moskva de facto od první chvíle. Nebyl pak ten komunistický převrat v ČSR až nečekaně „sametový“?

V Československu a zejména v té české části měly přicházející radikální změny značnou podporu veřejnosti, velká část společnosti dala najevo, že o ně má zájem. A to komunistům hrálo do karet.

Čili převrat nebyl až tak vnímán jako nějaký zlomový bod, naopak v očích nezanedbatelné části obyvatel ČSR šlo jen o další krok v naplňování poválečných změn společensko-ekonomického systému.

Nicméně on to zlomový bod byl, byla na to připravena i samotná KSČ, myslím svým aparátem?

V roce 1948 v případě KSČ rozhodně nemůžeme mluvit o nějakém precizně fungujícím byrokratickém aparátu. Nicméně KSČ pomáhala právě podpora veřejnosti, pořádaly se stotisícové demonstrace a nutno dodat, že tam ti lidé chodili dobrovolně a nebyli tam víceméně nahnáni, jako při masových akcích v pozdějších letech.