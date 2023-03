Zahraniční média o inauguraci: Pavel představuje změnu kurzu, Zeman rozděloval společnost

Pavlova předchůdce Zemana zhodnotil i list Plus Jeden Deň. „Ať už si o Miloši Zemanovi myslíte cokoliv, rozhodně dokázal vždy zaujmout. Ano, často skandály a kontroverzními prohlášeními, ale i díky nim si ho budeme pamatovat,“ napsal.

Sme také Pavla označil za prvního vysokého politika v regionu, který veřejně zpochybnil budoucnost Visegrádské skupiny, do které vedle Česka patří Maďarsko, Polsko a Slovensko.

„Je ve světě málo zemí, ve kterých by se českým prezidentským volbám a následným událostem věnovala taková pozornost, jako právě na Slovensku,“ upozornil zpravodaj ČT Jan Šilhan. „Média tomu logicky věnovala pozornost, byť tomu zdatně sekundovala zdejší politická krize a její vývoj,“ podotkl.

Sám Heger ve čtvrtek Pavlovi k inauguraci pogratuloval a ocenil, že jeho první zahraniční cesta povede na Slovensko. Ke jmenování do funkce Pavlovi blahopřála i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. „Jsem ráda, že v čele státu, který je Slovensku nejbližší, je člověk, se kterým máme stejné hodnoty,“ uvedla s tím, že se těší na osobní setkání.

Německá veřejnoprávní stanice MDR o Pavlovi zase uvedla, že představuje proevropskou a prozápadní změnu kurzu v čele státu. „V předvolební kampani hlásil opětovné obnovení řádu. Slíbil další vojenskou pomoc Ukrajině a chce ji podpořit v jejím úsilí na cestě ke členství v EU“. Zeman se podle ní zasazoval o sbližování s Čínou a až do války na Ukrajině také s Ruskem.

Pavel za necelé dva týdny navštíví i Německo, což připomínají také tamní média, například stanice Deutschlandfunk. Podle ní také Češi očekávají slibovaný návrat řádu a klidu. Stanice dodala, že podobně jako německý prezident má i česká hlava státu omezené pravomoci, a upozornila, že Pavlův předchůdce Zeman se je ve svůj prospěch a ve prospěch svých lidí snažil do poslední chvíle vlastním výkladem ústavy rozšiřovat.

Deník Frankfurter Rundschau zase napsal, že nový český prezident má ostrý postoj vůči Číně a naopak se snaží o sblížení s Tchaj-wanem, který čínský režim považuje za svou vzbouřenou provincii. List uvedl, že pro Čínu se stává Česko nelehkým partnerem, neboť i ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) již v minulosti zdůrazňoval vazby na demokratický Tchaj-wan.

AFP Pavla popsala jako válečného hrdinu

Čtvrteční inauguraci zaznamenaly i světové tiskové agentury. Krátce poté, co Pavel na Pražském hradě složil prezidentskou přísahu, vydaly zprávy na toto téma agentury Reuters, AP, AFP i Bloomberg. Texty se pak objevily na webech listů The Washington Post a The Guardian nebo na stránce rozhlasové stanice Radio France Internationale.

Agenturní zprávy připomínaly Pavlovu armádní minulost, z jeho politického programu zdůraznily především podporu Ukrajiny a slib pracovat na sjednocování společnosti. AFP Pavla popsala mimo jiné jako „válečného hrdinu“ s odkazem na operaci z roku 1993, při níž pomohl zachránit francouzské vojáky ze srbského obklíčení během bosenské války.

AP si v poměrně obsáhlé zprávě všímá i „nečekaného“ momentu inaugurace, při kterém Pavel na balkoně Hradu odhalil prezidentskou standartu ukradenou v roce 2015 skupinou Ztohoven. „Byla ukradena ze střechy Hradu uměleckou skupinou, která ji nahradila obřím kusem pánského spodního prádla. Trenýrky měly symbolizovat blízké vztahy Zemana s Ruskem a Čínou a následně se staly symbolem kritiky jeho úřadování,“ napsala agentura.

Působení Pavlova předchůdce Zemana okomentovala i polská agentura PAP. „V mnoha hodnoceních desetiletého období Zemana jako prezidenta se nejčastěji zdůrazňuje, že přispěl k vyvolání ostrých rozporů v české společnosti. Vyčítalo se mu překračování litery ústavy či balancování na její hraně,“ uvedla. Připomněla také Zemanův ostrý slovník používaný vůči politickým odpůrcům a novinářům.