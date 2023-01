ON-LINE: Češi volí prezidenta. Pavel již hlasoval, Zeman vyzval k podpoře Babiše

V téměř patnácti tisících volebních místností může hlas odevzdat 8,25 milionu voličů. Zapojit se podle ministerstva vnitra může i 3779 prvovoličů, kteří plnoletosti dosáhli či dosáhnou mezi 15. a 28. lednem.

Bezprostředně po otevření volebních místnosti ve 14:00 v nich bylo rušno – hlavně v místnostech ve větších městech. Fronty se vytvořily také na některých ambasádách, například v Bratislavě, Londýně, Paříži i v Bruselu museli voliči čekat, než přijdou na řadu, ještě ve tři čtvrtě na tři.

Fronty jsou i ve Špindlerově Mlýně, kam přichází volit mnoho lidí s voličskými průkazy, kteří jsou v horském středisku buď sami lyžovat, nebo se přijeli podívat na závod světového poháru ve slalomu žen. „Zájem je enormní. Za první hodinu odvolilo asi 700 lidí, z toho zhruba 300 na voličské průkazy. Stále se tvoří fronty, zájem nepolevuje. Souvisí to určitě i se světovým pohárem,“ řekla zapisovatelka volební komise Ivana Nocarová.

K volební místnosti na radnici v Moravské Ostravě a Přívoze přišli první voliči asi půl hodiny před jejím otevřením a zajímali se, zda by již nemohli lístky vhodit do uren. Komise jim to ale neumožnila, museli počkat do celé.

Pavel volil v Černoučku, doufá, že se podaří po volbách spojit společnost

Vítěz prvního kola prezidentské volby Petr Pavel přijel do volební místnosti v obci Černouček, kde bydlí, krátce po třetí hodině odpoledne. Poté, co s manželkou odevzdali hlasy, se s nimi ještě vyfotografovala volební komise. Řekl, že věří ve vyšší volební účast než v prvním kole. Lidé by podle něj měli přijít k volbám, „protože jde o hodně“. Míní, že mezi oběma kandidáty je „propastný rozdíl“.

Doufá, že se po volbách podaří společnost opět spojit. „Pokud politici přispívají k tomu, že vytvářejí příkopy, které jsou po voblách nepřekročitelné, tak je to špatně. Tím vzniká něco, co se v angličtině nazývá new tribalism, tedy návrat do kmenového zřízení. (…) To bychom rozhodně neměli dopustit, jsme stále všichni občané České republiky, máme stejnou kulturu, sdílíme stejný prostor, jsme členy stejného společenství,“ prohlásil.