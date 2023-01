PŘEHLEDNĚ: Voliči v druhém kole rozhodnou o hlavě státu. Žluté lístky dostanou v místnostech

Ve druhém kole prezidentské volby mohou lidé vybírat ze dvou lístků, tedy ze dvou postoupivších kandidátů – Petra Pavla a Andreje Babiše (ANO). „Dva žluté hlasovací lístky s informací, že to je pro druhé kolo, obdrží volič až přímo od okrskové volební komise. Spolu s úřední obálkou, ta je barvy šedé,“ popsal ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.

Jako u všech minulých voleb je nutné s sebou mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Ti, kteří si zažádali o voličský průkaz, ho musí komisi odevzdat. „Pokud jste si zažádal o voličský průkaz, máte ho, ale na poslední chvíli se změnily plány a půjdete do té své domovské volební místnosti, tak i tehdy si ten voličský průkaz musíte vzít s sebou. V případě, že ho nebudete mít, tak vás nenechá (komise) odvolit,“ zdůraznil Jirovec.

Do úřední obálky pak každý vkládá jen jeden lístek. Neplatný hlas bude ve chvíli, kdy bude lístek úplně přetržený, vhozený do volební urny bez obálky nebo do obálky vložený jiný kus papíru. „Když je nějak pomačkaný, že se vám ohne růžek, tak to nevadí,“ podotkl Jirovec. Neplatné by bylo hlasování také ve chvíli, kdy by volič vložil do obálky lístky pro oba kandidáty.

Ti, kteří jsou kvůli covidu-19 buď v izolaci, nebo karanténě, si mohli do čtvrtečních osmi večer telefonicky zažádat na úřadě, v místě, kde stonají, o zvláštní přenosnou volební schránku. Ostatní nemocní nebo nemohoucí mohou toto učinit i v průběhu voleb. Ačkoliv volby končí v sobotu ve dvě hodiny odpoledne, komise nechají dovolit všechny lidi, kteří budou v tento čas ještě ve volební místnosti.