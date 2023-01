Sněmovna pokračuje v jednání o nedůvěře vládě. Do debaty se hlásí čtyři desítky poslanců

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) mimo jiné uvedl, že Fialova vláda za rok navrhla srovnatelný počet zákonů, jako činil roční průměr předchozího kabinetu Andreje Babiše (ANO). Dalších právních předpisů, tedy nařízení vlády a vyhlášek, vydaly nynější kabinet a ministerstva podle Šalomouna v průměru více.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) sdělil, že nikdy nechtěl být hercem v Babišově prezidentské kampani. „Ale jeho volební štáb tomu tak chtěl, a tak jsme tady my všichni na této zcela zbytečné schůzi,“ poznamenal. Poslankyně ANO Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) k tomu řekla, že Baxa je pro ni „hercem v roli ministra kultury“, což později upravila na „ochotníka“. Debata se pak stočila k úvahám vlády o tom, jak se postavit k šíření dezinformací.

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) vyzdvihla svobodu slova, dezinformace ale podle ní patří k hybridním hrozbám. Jejich šíření může mít charakter až vojenských operací, uvedla. Opozice ale obviňovala vládu, že pod rouškou boje s dezinformacemi chystá omezování kritických názorů. „Ohrožení svobody slova cítíme každý den,“ řekl šéf ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO).

Poslanec SPD Vladimír Zlínský varoval před tím, že lidé se budou bát uveřejnit cokoli, co nebudou mít stokrát ověřeno. Může to podle něho postihnout nápaditost a kreativitu. Do debaty se zapojil i místopředseda sněmovny a bývalý ministr Karel Havlíček (ANO), který si postěžoval na šíření parodického obrázku se sdělením, že svého psa venčí ve 3:00. „Já ho venčím ve 4:30. Mně se to dotýká a dotýká se to i mého psa,“ uvedl.