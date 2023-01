Jestli chce mít vláda jasno, má podat kompetenční žalobu, míní zástupci opozice. Podle Výborného na to není čas

přehrát video Události, komentáře: Hladík ministerským náměstkem Zdroj: ČT24

Lidovci v pátek jednali o tom, jak dál s ministerstvem životního prostředí. Prezidentovo rozhodnutí nejmenovat jejich kandidáta na post šéfa resortu označili za protiústavní. Hladík ale na ministerstvo nastoupí – jako náměstek. Definitivní řešení si koalice slibuje od nástupu nové hlavy státu v březnu. Podle šéfa poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného byla na jednání absolutní shoda. „Celostátní výbor jednomyslně podpořil a konstatoval to, co jsme nakonec sdělili v tom usnesení – že nerozumíme kroku prezidenta republiky, jsme přesvědčeni o tom, že zde neplní to, co Ústava jasně říká, to znamená, že personální nominace členů vlády jsou zodpovědností premiéra,“ řekl. Podotkl, že prezident může ve výjimečných případech nominaci odmítnout. „Jsou to případy, kdy by například ta osoba byla nepříčetná nebo by tam byl naprosto zjevný střet zájmů. V tomto případě nic takového nenastalo,“ doplnil. Na kompetenční žalobu podle Výborného není vzhledem ke končícímu mandátu Miloše Zemana čas. Uvedl, že takovým krokem se měl zabývat expremiér Andrej Babiš (ANO), když za jeho vlády Zeman nejmenoval dva ministry. „Mohli jsme dneska mít po problému, mohlo to být vyjasněno i ústavně,“ podotkl. „Odmítám tuto argumentaci Marka Výborného, že to jde na vrub Andreje Babiše,“ reagoval poslanec ANO Aleš Juchelka. Podle něj se minulý kabinet vždy dokázal s prezidentem domluvit. Juchelka je toho názoru, že prezident na nejmenování právo má. To, že se nyní kompetenční žaloba podávat nebude kvůli krátkému času do konce funkčního období hlavy státu, označil za výmluvu. „Když to takhle šalamounsky KDU-ČSL vyřešila, tak se domnívám, že teď v tuto chvíli by právě mohl být prostor na to, aby se to jednou provždy rozseklo,“ dodal Juchelka.

Odkaz Jurečka jmenuje Hladíka náměstkem na ministerstvu životního prostředí

Také podle šéfa poslaneckého klubu SPD Radima Fialy je jmenování věcí prezidenta. „Každá ústava je napsaná tak, že nemůže postihnout všechny tyto věci do úplného detailu. A předpokládá se, že v té zemi existuje nějaká politická kultura,“ řekl. Prezident se podle něj nedopustil ničeho protiústavního. Fiala se domnívá, že pokud by vláda chtěla, aby Ústavní soud jasně řekl, kdy má prezident povinnost jmenovat, tak kompetenční žaloba měla být podána. „Kdyby měli odvahu a chtěli to opravdu udělat, tak to udělali, aby na věky věků bylo jasno,“ uvedl. Výborný reagoval, že pokud by další prezident Hladíka jmenoval, musel by Ústavní soud řízení zastavit. „Protože to řízení už se nebude týkat ničeho, co by bylo aktuální,“ zdůvodnil. Bytová kauza Podle Fialy mohou být pochyby, zda nepočkat na ukončení brněnské bytové kauzy. „Abychom věděli, že pan Hladík se doopravdy ničeho nedopustil,“ řekl. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek poznamenal, že u Hladíka nebylo přesně řečeno, čeho nezákonného by se měl dopustit. „Pokud někdo řekne, že pan Hladík někde něco ukradl a dokáže to, tak to můžeme řešit. Ale nic takového tady zatím neexistuje,“ sdělil. Michálek také uvedl, že Piráti souhlasí s koaličním návrhem. „Je to křeslo, které podle koaliční smlouvy připadá KDU-ČSL. Ta dala svoji nominaci a Ústava hovoří jasně – prezident má jmenovat ministry a kompetence sestavovat vládu je na premiérovi. Pokud prezident chce někoho takzvaně zavetovat, musí uvést buď právní překážku, nebo faktickou překážku, že ten člověk není způsobilý vykonávat ten resort. Nemyslím si, že k tomu teď došlo,“ uvedl. Počkat se jmenováním na nového prezidenta Michálek považuje za logický postup.