Jurečka jmenuje Hladíka náměstkem na ministerstvu životního prostředí

KDU-ČSL v pátek v usnesení označila postup současné hlavy státu za protiústavní. Podle Jurečky by byla jednoznačně na místě kompetenční žaloba. S ohledem na to, že Zemanův mandát končí v první polovině března, by však takový krok nebyl praktický a Ústavní soud by těžko stihl rozhodnout včas, připustil. „Kdybychom byli půl roku před vypršením mandátu prezidenta, jednoznačně bych trval na tom, že je třeba kompetenční žaloba,“ uvedl Jurečka.

Zeman podle šéfa lidovců zasahuje do fungování demokratického právního státu, kde jsou pravomoci jasně definované. Dodal, že zodpovědnost za obsazení vlády je na premiérovi a politická odpovědnost na jednotlivých navrhujících stranách a jejich lídrech. Zemana se nebude snažit přesvědčit, aby Hladíka jmenoval. „Je to nedůstojné, jak se to v minulosti dělo,“ konstatoval.

Jurečka řekl, že záležitost probral s premiérem Petrem Fialou (ODS) a informaci dostanou i lídři dalších koaličních stran.

Fiala na jmenování Hladíka trvá

Předseda vlády v reakci na usnesení lidovců uvedl: „KDU-ČSL dnes (v pátek) potvrdila nominaci Petra Hladíka na pozici ministra životního prostředí. Proto nadále trvám na návrhu, který jsem minulý týden zaslal prezidentu republiky. Očekávám, že se situace vyřeší během několika týdnů v souladu s Ústavou.“