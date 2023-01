Není důkaz o tom, že by se Babiš dopustil trestného činu, řekl jeho obhájce

Bartončík upozornil na to, že Babiš je obžalovaný z pomoci k trestnému činu dotačního podvodu. To by ale podle advokáta znamenalo, že Nagyová podle konstrukce obžaloby trestný čin vymyslela a požádala Babiše o pomoc. „Zatímco organizátor může trestný čin zosnovat, pomocník vstupuje do děje poté, co se pachatel rozhodl trestný čin spáchat,“ řekl Bartončík. Babiš byl kvůli organizátorství původně stíhán, policie ale později čin překvalifikovala.

Obhájce: Babiš nikdy nepopíral, že záměr obnovit statek byl jeho

Bartončík dodal, že žádná z podmínek dotace nestanovovala, že by žadatel nesměl mít vztah k jiné společnosti. Babiš podle obhájce nikdy nepopíral, že záměr obnovit semtínský statek byl jeho. Šlo podle něj o veřejně známé okolnosti, o kterých věděl i Regionální operační program (ROP) Střední Čechy, který dotaci vypsal. Na to, že byla společnost malým a středním podnikem, pro které byla dotace určena, to podle obhájce nemělo vliv.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání dotace. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Jejím vyplacením podle žalobce vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda 49,9 milionu korun.

Babišův syn Andrej Babiš mladší jako svědek u soudu vypověděl, že listinu o převodu akcií firmy Farma Čapí hnízdo nepodepsal. Šaroch ve čtvrtek řekl, že v takovém případě se nabyvatelem akcií nestal a čtvrtina akcií společnosti Farma Čapí hnízdo by tak zůstala ve vlastnictví Agrofertu, což by znamenalo, že Farma Čapí hnízdo nemohla být samostatným malým a středním podnikem.

To v pátek ale Bartončík odmítl, pokud by podle něj byla pravda, že akcie nenabyl Babiš mladší, fakticky by připadly tomu, kdo je reálně držel. Výpověď Babiše mladšího je podle Bartončíka v rozporu s dalšími důkazy. Podle obhájce je ovlivněna nejenom tím, že má Babiš mladší schizofrenii, ale také snahou poškodit jeho otce. Bartončík popřel, že by byl převod akcií účelový.