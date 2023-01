Žalobce navrhl pro Babiše i Nagyovou tříletý podmíněný a také peněžitý trest

Pro bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho tehdejší poradkyni Janu Nagyovou navrhl státní zástupce Jan Šaroch tříletou podmínku s odkladem na pět let. Oba by také podle jeho návrhu měli zaplatit peněžitý trest. Pro šéfa ANO by to mělo být deset milionů korun, Nagyová by mohla zaplatit půl milionu. Oba vinu odmítají.