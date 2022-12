Koalice směřuje k omezení řečníků ve sněmovně kvůli obstrukcím. Opozice nesouhlasí

Na jaře k případným změnám zákona o jednacím řádu vznikla pracovní skupina v reakci na časté obstrukce opozice. Vede ji místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). Výborný předpokládá, že v prvních měsících příštího roku by koalice měla mít úplně jasno. Následně chce možné změny projednat s opozicí.

„Pracujeme na řešení, které povede k tomu, že nebude možné donekonečna obstruovat nekonečnými projevy. Bude limit projevů řečníků s přednostním právem,“ popsal povahu změny Michálek. Zefektivnit je podle něj nutné také diskusi o programu schůze Poslanecké sněmovny. „Každý bude mít možnost vystoupit pět minut na začátku jednacího dne k programu,“ vysvětlil. „Není možné, aby velkou část jednacího dne zabralo to, že se diskutuje, o čem se bude diskutovat,“ dodal Michálek.

Šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala by časové omezení projevů poslanců s přednostním právem považoval za omezování demokracie. Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová míní, že je to zejména věc komunikace. Hnutí podle ní neblokovalo žádné zákony ve prospěch českých občanů.

Schillerová: Zodpovědná je koalice

„Oni (pětikoalice) jsou zodpovědní za prosazování zákonů a za to, aby komunikovali s opozicí tak, abychom byli schopní se někam posouvat. To se v první části volebního období nedělo, za sebe teď vidím mírné zlepšení. Měli bychom spolu mluvit a já tu dobrou vůli mám,“ zmínila exministryně financí.

„Spoustu věcí, které za půl roku udělají, opíší. Mohli by opisovat trošku rychleji,“ rýpla si Schillerová do pětikoalice. Ta si díky většině 108 poslanců podle šéfky klubu ANO prohlasuje cokoliv, co „se jí zlíbí“.

„Musím souhlasit, že je to o komunikaci. Věřím, že příští týden budeme úspěšně projednávat klíčové tisky - například novelu stavebního zákona, lex Ukrajina čtyři nebo zákon o pedagogických pracovnících,“ nechal se slyšet šéf lidoveckých poslanců Výborný.