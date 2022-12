Vláda schválila prodloužení kontrol na hranicích se Slovenskem

Česko hranici se Slovenskem kontroluje od konce září, zatím má opatření trvat do 12. prosince. O možném mírnějším režimu o vánočních svátcích bude ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) jednat s policejním prezidentem Martinem Vondráškem.

Vláda se také zabývala oceněním příslušníků ozbrojených složek. Platy vojáků z povolání by měly od ledna na tarifech vzrůst o deset procent. Vojákům zařazeným do nejnižší vojenské hodnosti, kterou je vojín, se tarif zvýší stejně jako minimální mzda. Příslušníkům bezpečnostních sborů by se měly zvednout tarify o deset procent, u prvních dvou tarifních tříd o sedmnáct procent.