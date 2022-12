Důležitější než cena reaktoru je, aby to bylo včas, říká k Dukovanům Radim Fiala. Žádoucí je zapojení českých firem, soudí Jurečka

V roce 2020 byl odhad sto šedesát miliard korun na stavbu nového jaderného bloku často kritizován jako „podstřelený“, za účelem toho, aby veřejnost investici přijala. Na dotaz, proč neexistuje reálný odhad na rok 2022, Jurečka odpověděl, že cena se stále pohybuje okolo uvedených sto šedesáti miliard.

„Poté, co tyto nabídky budou vyhodnoceny a potom případně doplněny těmi třemi uchazeči, pak již budeme znát velmi přesný odhad, kolik by investice mohla celkově stát zase v cenách toho daného roku, ke kterému to bude aktualizováno,“ přiblížil ministr.

„Tendr si velmi podrobně screenujeme. Dnes jsou na to stovky lidí, kteří za ČEZ jako experti budou ty nabídky hodnotit,“ uvedl dále Jurečka.