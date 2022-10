V Česku už se používá zkapalněný plyn z nizozemského terminálu, uvedl ČEZ

Zkapalněný zemní plyn (LNG) z terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven se už v Česku používá. Mluvčí ČEZu Roman Gazdík řekl, že se využívá pro potřeby zákazníků firmy, část se uložila do zásobníků v Česku. Plyn společnost nabízí také dalším českým obchodníkům. Do přístavu už dorazila druhá loď s LNG pro tuzemské spotřebitele. Stejně jako ta první připlula z USA, tentokrát ji dodala společnost Shell. LNG se nyní zpracovává zpět na plynné skupenství, aby mohl zemní plyn putovat potrubím dál do Česka, uvedl na Twitteru generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.