Hlava státu musí jednat se všemi, kteří zastávají nějaké pozice, říká kandidát na prezidenta Zima

Myšlenka byla možná v legraci po dotazu od pana profesora Jiřího Drahoše před asi pěti lety, kdy se mě ptal, zda nebudu kandidovat, a on mi sdělil, že kandidovat bude. Já jsem řekl, že o tom určitě neuvažuji, protože jsem měl rozdělanou práci na Univerzitě Karlově a já rád dotahuji věci do konce. Byly to třeba 4EU+ Alliance s pařížskou Sorbonnou nebo univerzitou v Heidelbergu. Samozřejmě se mě pak někteří lidé koncem roku začali ptát.

Nikdy jsem to neodmítal. Šel jsem ale primárně cestou sbírání podpisů. Podpisy jsme začali sbírat od května letošního roku. Zhruba začátkem září jsme měli přes čtyřicet tisíc podpisů. V té době, protože jsem zvyklý dělat nějaké prognózy a prevenci, jsem si spočítal, že by to s podpisy bylo velmi těsné, tak jsem se obrátil na senátory Parlamentu České republiky napříč politickým spektrem a získal jsem podporu třinácti senátorů od Karlových Varů po Moravskoslezský kraj. Od Boru u Tachova po Brno.

Problematickou komunistickou minulost mají tři kandidáti na prezidenta. Je to Petr Pavel, je to Andrej Babiš a jste to také vy. V polovině osmdesátých let jako čerstvě dospělý jste vstoupil do KSČ a v roce 1989 jste se stal šéfem SSM (Svaz socialistické mládeže) na vaší fakultě. S takovou stranickou kariérou jste se viděl za pár let kde? Kde byste byl, kdyby neproběhly události listopadu 1989?

K tomu bych chtěl říci tolik, že jsem prosazoval řadu změn, které i v letech, které nastupovaly… samozřejmě Michail Gorbačov a další věci. Člověk je mladý a chce řadu věcí měnit a v SSM na tehdy fakultě všeobecného lékařství jsem působil v městské vysokoškolské radě. Tedy instituci, která v roce 1989 komunikovala i s nezávislými studentskými strukturami, a Albertov byla povolená demonstrace. Jako první povolené shromáždění lidí k připomenutí událostí před padesáti lety. Já jsem byl z těch, který podával za SSM žádost na Obvodní národní výbor (ONV) Prahy 2.

K tomu se ještě dostanu, šlo mi spíš o motivaci v rámci stranických struktur. Musel jste být kandidátem někdy od vašich šestnácti let?

To jsou špatné informace, které máte. Kandidátem jsem byl od osmnácti let.

A vstoupil jste přesně kdy?

Myslím, že tam byla lhůta dva nebo tři roky.

Tím pádem jste ve stranických strukturách pokračoval a v roce 1989 jste se stal šéfem výboru Socialistického svazu mládeže na fakultě. Otázka zněla, kdyby nebyl listopad, tak jak byste už jak dospělý člověk, studující člověk s těmito funkcemi, uvažoval. Kde jste se v té době viděl?

Dělal bych práci lékaře, učitele na lékařské fakultě, což dělám dosud.

Vymazal byste nejraději tuto položku z vašeho životopisu?

To, co se děje, se stane. A člověk nemůže vymazávat žádnou minulost.

„Je schopen se prosadit za každého režimu. Pořád měl potřebu se drát do vedoucích pozic.“ Tak se pro Seznam Zprávy svěřil jeden z kolegů z ročníku na medicíně. Berete ta slova jako urážku?

Beru ji jako pohled jednoho kolegy. Možná tam máte také citaci předsedy stávkového výboru, kterou uvedly také Seznam Zprávy, který říká, že jsem se nikdy nad nikoho nevyvyšoval a že jsem nezneužíval svého postavení.

Zmiňoval jste Albertov. Mluvíte o tom, že jste se zasazoval o povolení demonstrace studentů. Říkal jste, že jste podával žádost o její povolení.

Ano.

Ale o ní někdo rozhodoval. Takže podat žádost a zasadit se o povolení, to znamená způsobit tak trochu toto povolení, je trochu něco jiného, ne?

To jsou dvě věci, které spolu souvisí. Akce byla akcí Socialistického svazu mládeže. Ten ji organizoval. Povolily to struktury ONV Prahy 2. Tam samozřejmě musíte vést jednání. Spolu s městskou vysokoškolskou radou a kolegy tak, aby ta žádost byla schválena.

Takže vy jste to podal, pak jste to obhajoval. A to je ta vaše zásluha…

Podílelo se na tom samozřejmě více lidí, nejenom já. Na té době bylo hezké, že lidé ze SSM i lidé z nezávislých struktur nalezli společnou řeč, a to je třeba hledat i nyní.

A někdo vám ta jednání může dosvědčit? Jak jste vystupoval a jaké věci obhajoval?

Samozřejmě ano.

Kde přesně jste potom byl 17. listopadu 1989? Protože o tomto Albertově mluvíme – když potom z povolené demonstrace studenti odešli na nepovolený průvod a nakonec je SNB zmasakroval na Národní. Kde jste byl?

To vám řeknu přesně. Byl jsem samozřejmě na Albertově od příprav až po to, že bylo povoleno jít na Vyšehrad k Máchovu hrobu. Pak jsem šel zpátky a šel jsem do divadla na Vinohradech, kde bylo společné představení pro učitele a studenty lékařské fakulty a přírodovědecké fakulty. Tam jsem k tomu vystupoval a třeba jsem citoval Komenského a některé jiné věci.

A než jste se odpojil, věděl jste, že část studentů půjde dál?

Bylo zřetelné už od začátku, že řada lidí bude chtít na Václavské náměstí. Tam právě na ulici Na Slupi byli kolegové z nezávislých struktur a říkali, že nejdříve musíme jít na Vyšehrad, protože to jsme slíbili, a tak to bylo.

Vy říkáte, že chcete vnést do voleb zdravý selský rozum. Co to bude znamenat v úřadu prezidenta?

Bude to znamenat, že budete brát v potaz to, jak se odehrává reálný život. jak lidé po celé zemi žijí. Nebudete podléhat některým, řeknu, mainstreamovým sladkým mámením. Je třeba dbát toho, jak se přírodní zákony uplatní v našem životě, těmi nikdy neotočíte.

Jak velkou devizu v zemi, kde je 17,5 procenta vysokoškolsky vzdělaných lidí, což ani není evropský průměr, je to, že jste byl rektorem Univerzity Karlovy? Jak to cítíte, když jste třeba v kontaktní kampani?

Nikdo mi toto nevyčítá nebo neříká.

Já myslím opak, jak velkou devizou to podle vás je?

Může to být samozřejmě deviza. Celý život se setkávám s lidmi jako lékař, jako učitel. Léčím pacienty všech věkových kategorií a sociálních struktur. Tam člověk musí přistupovat stejně tak, že se velmi rád setkávám s lidmi napříč Českou republikou ve vesnicích a malých městech. Nikdy mi to nedělalo překážku a nikdy překážku dělat nebude. Učím jako učitel také více než třicet let a potkávám mladé lidi, předávám jim své zkušenosti, takže jsem na to zvyklý se studenty, kteří u nás jsou z mnoha zemí světa.

Také říkáte, že chcete, aby si lidé sedali za jeden stůl a vysvětlovali si tam třeba rozporuplné a rozdílné názory. S kým ale byste si za jeden stůl nesedl? Je takový člověk v České republice?

Podívejte se, tyto dvě věci rozdělím. Jsou věci osobní, takže když si někoho zvete domů nebo jdete na setkání s přáteli, volíte si to, s kým jdete. Pokud jste ve funkci děkana, rektora, případně prezidenta, pak musíte jednat se všemi, kteří zastávají nějaké pozice, i když třeba toho člověka nemáte rád. On je ale v nějaké pozici, kam byl zvolen, jmenován, takže je třeba jednat. Nejhorší totiž ve společnosti je, když se přestane komunikovat.

Máme tu ale třeba i lidi, kteří mluví o tom, že v lednu chtějí svolat demonstraci a ta má být masakr. S těmi byste si sedl za jeden stůl?

Jsem nepřítel jakéhokoliv násilí. To je extrémní pozice. S těmi lidmi je třeba mluvit tak, aby ten masakr nebyl. S těmi lidmi má někdo mluvit, má jim vysvětlovat pozice státu, pozice vlády a hlavně by se mělo činit to, aby ti lidé necítili potřebu jít do ulic.

Kdo by to pro ně měl činit?

V našem systému má výkonnou moc zejména vláda České republiky. Je třeba s těmi lidmi diskutovat, vysvětlovat jim, jaké jsou problémy a co pro ně stát dělá. Odmítám jakékoliv formy násilí, to je jednoznačné. Je ale třeba lidem vysvětlovat, co se stalo. Bohužel většina lidí nevnímá pozitivně kroky vlády v současné drahotě. Před vámi byl pořad, kde se vysvětlovalo, jak to narůstá. Bude tu mnoho lidí, kteří nebudou mít ani na zaplacení elektřiny a plynu, nebo jim zbyde málo peněz. Tak ti lidé jsou zoufalí. A co dělají zoufalí lidé? Zoufalé činy.