PROFIL: Bývalý rektor Tomáš Zima chce být prezidentem, který zemi diriguje jako orchestr

Zima dosud nezastával žádnou volenou politickou funkci a po sametové revoluci se nestal členem žádné politické strany. Do veřejného prostoru však několikrát vstoupil skrze pozici rektora UK. Kritizoval například Zemanovo rozhodnutí z května 2015, kdy prezident odmítl podepsat jmenování tří navržených vysokoškolských profesorů z UK a Vysoké školy ekonomické. Prezidentův postoj tehdy označil za nepřijatelný zásah do principů akademických svobod. Zima patřil i mezi rektory, kteří v letech 2014 až 2016 na protest nepřišli 28. října na předávání státních vyznamenání na Pražský hrad.

Politické postoje

Podle Deníku N se Zima prezentuje jako demokrat a zastánce západního směřování. V zářijovém rozhovoru pro Náš Region Teplicko-Ústecko řekl, že si neumí představit, „že by Česká republika nebyla součástí Evropské unie“, i když by podle něj Unie měla zapracovat například na akceschopnosti bezpečnostní politiky. Prioritou je podle něj také členství v NATO, vztahy s Ruskem a Čínou by podle něj měly být „standardní“, řekl v rozhovoru pro Newstream.cz. K otázce ochrany životního prostředí by se podle něj mělo postupovat „se zdravým rozumem“, moderní technologie se podle Zimy dosud vyvíjí a například elektroauta jsou pro většinu lidí zatím cenově nedostupná, řekl.

Volební program

Zima nezveřejnil oficiální volební program. Na volebním webu však jako svůj cíl uvádí sjednocení rozdělené společnosti. V čele republiky je podle něj třeba mít „člověka, který dokáže přimět lidi ke spolupráci“, svorníka, který dokáže vést politiky k dohodě ku prospěchu všech stran.

Ekonomika

V otázce řešení energetické krize Zima v rozhovoru pro Náš Region kritizoval, že Česko patří k významným producentům elektřiny, přitom je však v tuzemsku jedna z nejdražších v Evropě. Prioritou by tak podle něj mělo být zajištění vlastní „energetické bezpečnosti za rozumnou cenu“, vývoz by měl být až druhořadý. Drahé energie podle něj také povedou ke krachům českých firem. Pro E15 Zima řekl, že by chování vlády i firem měla pečlivě sledovat Česká národní banka, aby její rozhodnutí nebyla kontraproduktivní.

Válka na Ukrajině

V souvislosti s válkou na Ukrajině Zima řekl v listopadu serveru Novinky.cz, že svět stojí „na rozhraní velké krize“. Ukrajině a trpícím se podle něj musí pomáhat. Na otázku serveru E15, zda by měla mít česká pomoc limit, Zima odpověděl, že jediným limitem mají být politické, ekonomické a bezpečnostní zájmy Česka. V březnu Zima inicioval vznik Nadačního fondu Děti Ukrajiny, který zapojuje děti z válkou zasažené země do studia v Česku, řekl Českému rozhlasu. Vedle pomoci by podle Zimy měla probíhat diplomatická jednání o konci války, během kterých by měla určovat podmínky Ukrajina, ale pod dohledem například Spojených států, řekl pro Novinky.cz.