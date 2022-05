Bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima chce kandidovat na prezidenta

„Po určitém váhání, a hlavně po setkání s mnoha přáteli a lidmi z celé republiky jsem se rozhodl, že se zeptám občanů, zda mě v kandidatuře podpoří. Celý život jako lékař pomáhám lidem, učím a předávám studentům své znalosti. Vedl jsem lékařskou fakultu i Univerzitu Karlovu, získal jsem zkušenosti v zahraničí. Chci proto své služby nabídnout společnosti s tím, že je třeba spojovat a představit vizi spokojené, bezpečné země bez extrémů,“ řekl Zima Deníku.

Podle Zimy by vláda měla dělat víc pro lidi ohrožené zdražováním i za cenu vyššího schodku státního rozpočtu. „Nebál bych se ani otevřít téma snížení DPH na základní potraviny, energie a pohonné hmoty. Stát by si tím sice snížil příjem, ale lidem by umožnil důstojně žít,“ uvedl.