Piráti nejsou vládní otloukánci, říká vicepremiér Bartoš. Ve škrtech apeluje na citlivost

„Co mě překvapuje, je skutečnost, že ve vládním programovém prohlášení je valorizační vzoreček pro rodičovskou a najednou od některých členů vlády zaznívá, že by se snad měla krátit nebo zkracovat,“ nelíbí se šéfovi Pirátů. Zásadní podle jeho slov je, aby se nad doporučeními NERVu co nejdříve sešli lídři vládních stran.

Předseda Pirátů odmítá, že by jeho strana v otázce vládních priorit a škrtů ustupovala až příliš. Bartoš proto nesouhlasí s hodnocením některých médií, že by Piráti měli v této otázce na vládní úrovni plnit úlohu „otloukánků“.

S návrhem, aby takzvaná windfall tax týkající se nadměrných zisků především energetických firem a bank platila již za letošní rok, Piráti mezi sněmovními kolegy narazili. „Jako první s tím návrhem přišel v květnu náš poslanec Jakub Michálek. Windfall tax nebyla, co do parametrů, úplně optimální. Toho názoru je spousta odborníků, ale nakonec se to podařilo,“ tvrdí nyní Bartoš.

Nový digitální úřad

Pod Bartošem, jakožto ministrem pro místní rozvoj a digitalizaci, by od ledna měla vzniknout nová Digitální a informační agentura. Nový centrální úřad má převzít od ministerstva vnitra agendu především základních registrů a informačních systémů státu. Šéf Pirátů očekává, že tento týden sněmovna projekt schválí a na stůl jej v nejbližší době dostane Senát.

„K prvnímu (lednu) by agentura měla vzniknout, pak by na ni měly být převedeny peníze a do čtvrtého (měsíce – pozn. red.) příštího roku by se do ní měly přesouvat některé agendy z ministerstva vnitra – správa centrálních registrů a architektura. A ta agentura by už v půlce příštího roku měla mít plný výkon,“ odpověděl Bartoš.