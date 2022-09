Lídři vládní koalice se v předvolební superdebatě kvůli bydlení ostře střetli s předsedy z opozice

„Tahle vláda slíbila, že postaví každý rok 40 tisíc bytů. Nejenom, že nic nepostaví, ale vzala mladým lidem možnost si na to půjčit. Místo toho, aby prodloužili splatnost hypoték, neudělali zkrátka nic. A těch pět tisíc korun pastelkovného? Že se pan ministr nestydí. Stavební zákon byl zákon roku, on (Bartoš) ho zničil, bylo to hlavně pro lidi. Pan Bartoš zrušil půjčky na byty pro mladé lidi. A po osmi měsících si dal inzerát, že hledá někoho, kdo mu pomůže s výstavbou bytů,“ pustil se do vlády Babiš.

„Nestrašme lidi, že se dostanou do existenčních potíží. Problém s bydlením je dlouhodobý, proto si naše vláda dala do programového prohlášení, že chceme, aby se na konci našeho období stavělo 40 tisíc bytů ročně. Museli jsme opravit špatný stavební zákon, který vytvořil byrokratickou centrální strukturu. Městům a obcím je třeba vytvořit podmínky pro to, aby si s výstavbou dokázaly poradit,“ kontroval premiér Fiala. Babišovy plány by podle něj vyšly na bilion korun a inflaci by zvedly na 30 procent.

Bartoš: Na dostupném bydlení vlády shořely

Řeč došla i na příspěvek na bydlení a to, jak je o něj možné žádat. „Jsem rád, že v systému došlo i v digitální podobě ke značnému zjednodušení, dokonce se změnil i zákon, takže není třeba dokládat tolik věcí. Obslužnost se výrazně zvýšila. Teď jsme na vládě schválili i posun normativů, aby to bylo výhodnější pro jednočlenné či dvoučlenné domácnosti. Pan Babiš tady dští síru, ale ministerstvo pro místní rozvoj bylo pod kontrolou ANO osm let a situace se prakticky nepohnula. Připravujeme zákon o dostupném bydlení, které předchozí vlády vždycky vykoply a pak na tom shořely,“ rýpl si Bartoš.

„My jsme ho (systém příspěvku na bydlení) zjednodušili výrazně od letošního července, dali jsme lidem možnost žádosti podávat digitálně, výrazně jsme od 1. října zvýšili normativy. Aby pro domácnosti, kde jsou často vdovy či vdovci, mámy samoživitelky, byla ta podpora dostatečná. A garantujeme, že domácnost za náklady na bydlení nezaplatí více než 30 procent z příjmů, nebo 35 procent u domácností v Praze. Teď doháníme něco, co se osm let neposunulo. Nechápu, proč se za mých předchůdkyň tyto věci nerealizovaly,“ povzdychl si ministr práce Jurečka.

„Zaprvé je potřeba zásadně podpořit družstevní a nájemní bydlení. Každé město či obec má ve svém vlastnictví chátrající objekt, který je třeba rekonstruovat na nízkoprahové byty. Chceme prosadit nízko úročené novomanželské půjčky garantované státem pro pracující rodiny. Ke zvážení je i zastropování hypoték, jak to udělali v Maďarsku, aby byly dostupnější,“ vyjmenoval Okamura. Zároveň řekl, že v novele stavebního zákona připraveného Babišovou vládou byly i dobré věci, které by zrychlily stavební řízení. Vládě vyčítal, že se prý chlubí tím, že více lidí uvrhává na sociální dávky. To premiér odmítl.