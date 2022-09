Vláda schválila zvýšení příspěvků na bydlení. Začne platit od října

Dodal, že při stanovení normativů na příští rok se zohlední nejen předpokládaný růst cen, ale vyhodnotí se i nynější zastropování. Od ledna by se ve stanovených nákladech mělo víc odlišit nájemné a platby za energie. Už dřív řekl, že by se v dávce měla víc odrážet i poloha bydliště a místní situace. Setřel by se tak například rozdíl mezi okrajovou čtvrtí města a přilehlou samostatnou obcí se stejnými podmínkami. Využívat by se měly cenové mapy.

Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) dodal, že jde o adresnou a cílenou pomoc, která bude pokračovat i v příštím roce. „Zvýšení znamená v praxi to, že lidé, kterým nestačí na pokrytí třicet procent příjmů, v Praze 35 procent, mají nárok na podporu formou příspěvku na bydlení. Stát jim v rámci tohoto příspěvku hradí vícenáklady na elektřinu, plyn, vodu, nájemné až do výše normativu dané domácnosti – podle členů domácnosti a podle velikosti města,“ vysvětlil Jurečka.

Částka se zvedne až o 4500 korun

Podle nařízení se samotným lidem a dvojicím v nájmu částka kvůli růstu cen energií zvedne od října do konce roku o 4500 korun, ve vlastním a družstevním bytě pak o 2500 korun. Tříčlenným a početnějším domácnostem se strop v nájmu posune o 2500 korun nahoru, ve vlastním a družstevním bytě o dva tisíce korun. Pro samotného člověka v nájmu v malém městě se tak celkový normativ zvedá zhruba o 68 procent, v Praze o 44 procent. Nejméně by se upravil početným rodinám v hlavním městě v nájmu, a to o 11 procent. Činit má téměř 25 tisíc korun.

Ministerstvo v podkladech k nařízení uvedlo, že víc než normativní částku vydává za bydlení teď asi pětina příjemců z početných domácností. U jednočlenných a dvoučlenných domácností normativ dávku stropuje a podporu omezuje asi polovině příjemců. To kritizovali experti na sociální politiku i někteří politici. Uváděli, že jsou normativní stropy nízké a neodpovídají realitě.

Resort odhaduje, že by na zvýšení příspěvků na bydlení po úpravě normativů bylo potřeba do konce roku asi 400 milionů korun. Na navýšení dávek nynějším příjemcům by z toho bylo asi 335 milionů. Pokud by se ale počet těch, kdo dávku pobírají, zvedl o 30 procent, stálo by to 585 milionů navíc.