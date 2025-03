Ze zaplavené lékárny v Opavě chtěli odnést zboží za čtyři tisíce. Hrozí jim vyšší trest

Události v regionech: Vloupání do lékárny během povodní

Okresní soud v Opavě se začal zabývat případem, který se odehrál během loňských povodní. Dva zloději, muž a žena, se měli vloupat do lékárny. Protože se trestného činu dopustili v době stavu nebezpečí, hrozí jim vyšší trest.

Opavské sídliště Kateřinky zaplavila v září voda z přilehlé řeky, místy dosáhla až do výšky dvou metrů. Vyhlášena byla evakuace. Lékárna, kterou si zloději poté, co voda opadla, vyhlédli, stojí přímo na břehu řeky Opavy. „Bylo tady asi deset centimetrů bahna. Všechno bylo vlhké, mokré. Lednice byly převrácené,“ popsala vedoucí lékárny Lenka Winklerová.

Obžalovaní prohlásili vinu

Obžalovaný devětatřicetiletý muž i čtyřiatřicetiletá letá žena před soudem prohlásili vinu. To je polehčující okolnost. „Samozřejmě, že mě to mrzí, že jsme šli do té lékárny. Ještě když se stala taková věc, ty záplavy,“ řekl obžalovaný.

Rozsudek nicméně zatím vynesen nebyl. „Hlavní líčení muselo být odročeno ve vztahu k obžalované, protože je proti ní vedeno další trestní stíhání. Je třeba vyčkat jeho výsledku. Je to trestní stíhání pro přečin zanedbání povinné výživy,“ vysvětlil státní zástupce. Jednání soudu bude pokračovat v květnu.