Za rabování při povodních dostal muž u soudu podmínku

Okresní soud v Karviné za rabování při loňských zářijových povodních odsoudil k podmíněnému trestu jednatřicetiletého Rudolfa Baudyše. Vyměřil mu trest ve výši dvou let a čtyř měsíců s tříletou zkušební dobou. Podle obžaloby ze zatopeného domu v Bohumíně na Karvinsku ukradl tři kola. Baudyš prohlásil vinu a řekl, že svého jednání lituje a že se snažil udělat vše pro to, aby se kola vrátila původnímu majiteli. Baudyš i státní zástupce se vzdali práva na odvolání.

Obžalovanému hrozil vysoký trest

Soud se případem měl zabývat už v polovině ledna, tehdy se ale obžalovaný k soudu nedostavil. Své jednání obhajoval tím, že přehlédl datum jednání. S ohledem na to, že Baudyš kradl v době povodní, kdy byl v Moravskoslezském kraji vyhlášen stav nebezpečí, hrozil mu mimořádně vysoký trest. Ve vězení mohl strávit až osm let, za běžných okolností by to byly maximálně dva roky.

V Moravskoslezském kraji policisté v souvislosti se stavem nebezpečí v době povodní řešili devět případů rabování. Šlo například o vloupání do zaplavené lékárny v Opavě či čerpací stanice v Ostravě.