Zářijové povodně zdecimovaly populace ryb

Povodně na severu Moravy zdecimovaly v řekách mnohdy i celé populace ryb. Někde odolaly jen silné kusy, kterým mnohdy chybí potrava. Vyplývá to z výzkumu, který provedli odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny. Podle dat ale z toků žádný druh úplně nevymizel.

Po silném proudu ale na dně řek a potoků zůstal jen štěrk bez živin. Vodní živočichové tak bojují i s nedostatkem potravy. Život se však postupně do toků vrací. Odborníci prováděli výzkum na 26 vytipovaných úsecích řek Bělá, Branná, nebo Staříč.

Bagry jako problém

S obnovou populace v jesenických řekách nepomůže tentokrát ani zdejší rybářský svaz. Živel poničil sádky, líhně i přívod vody. Škody tu vyčíslili na čtyři a půl milionu korun.

„Největší problém je, že tady pět let budou jezdit bagry, které to budou dávat dohromady. Zakalí vodu, ubyde potrava a ryby nebudou mít co žrát,“ říká jednatel Českého rybářského svazu MO Jeseník Petr Grešák.

Podle odborníků třicet procent ryb ještě usmrtí pohyb techniky při odstraňování škod. Ochranáři proto se správci toků jednají, aby některé úseky řek zůstaly v korytech, která si vyhloubily při povodni.