ANO vyzývá Suchánka k rezignaci. Podle Richterové má přijmout odpovědnost celé hnutí

Sněmovna zpřísní kontroly a do budoucna může omezit i okruh lidí, kteří do ní mají přístup, aniž by procházeli bezpečnostním rámem. Dolní komora tak reaguje na incident se zbraní, kterou tam v úterý přinesl poradce poslankyně ANO Heleny Válkové a zastupitel Prahy 7 Martin Suchánek – a zapomněl ji na jedné z toalet. První místopředseda hnutí Karel Havlíček uvedl, že pokud Suchánek nerezignuje, bude z ANO vyloučen.

Suchánek se specializuje na drogovou problematiku a podle poslankyně Válkové má legálně drženou zbraň. Server Seznam zprávy upozornil, že zastupitel Prahy 7 čelí exekucím, pochybnosti jsou i o jeho bydlišti a obživě. Válková s ním po incidentu ukončila spolupráci. Ztrátu krátké střelné zbraně v prostorách sněmovny podle mluvčího ochranné služby Tomáše Procházky poradce nahlásil v úterý v odpoledních hodinách. Majitel uvedl, že zbraň zapomněl na jedné z toalet, řekl Procházka. „Ochranná služba zavedla ihned opatření s cílem nalézt tuto zbraň a zajistit bezpečnost osob. V době kolem 19:00 byli policisté upozorněni jedním z poslanců, že zbraň se nachází na jiné toaletě,“ popsal mluvčí. Na incident upozornila CNN Prima News.

Zpřísňování kontrol Podle vedoucího kanceláře Poslanecké sněmovny Martina Plíška byl v úterý odpoledne politikům a zaměstnancům zaslán varovný e-mail a informace se objevila na monitorech v kancelářích. Plíšek nyní oficiálně připomněl platnou směrnici – tedy zákaz vstupu se zbraní. U vchodů na to upozorňují také cedule. Ochranná služba zpřísnila kontroly, týkají se například asistentů nebo poradců. „Externí zaměstnanci prochází kontrolou všichni, u zaměstnanců sněmovny se dále jedná o náhodné kontroly. Další konkrétnější opatření budou po vzájemné dohodě mezi ochrannou službou a Poslaneckou sněmovnou,“ sdělil Procházka. Vedení dolní komory téma zřejmě otevře na organizačním výboru. Politici do budoucna nevylučují další zpřísnění kontrol.

Podle místopředsedy sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL) by měla bezpečnostní služba navrhnout opatření, která by z jejich strany dávala smysl. „Musíme být schopni to zvládnout organizačně i technicky,“ podotkl. Podle předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) se jednalo o selhání jednotlivce. „Nejen poradce paní Válkové, ale i paní poslankyně. Je důležité si prověřovat, jakým lidem svěříme možnost do Poslanecké sněmovny vstupovat se speciální kartou,“ uvedla. Tu již Plíšek Suchánkovi odebral. „Pro mě je to poučení, asi jsem měla ještě důkladněji toho člověka prověřit,“ uznala Válková. Nikdy v minulosti se ale podle ní nestalo, že by Suchánek takto zareagoval. „Proto jsem z toho šokovaná,“ dodala poslankyně. Havlíček mluví o selhání jedince Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že Suchánek širšímu vedení hnutí znám nebyl. „Ten člověk se pohyboval spíše na pražské úrovni,“ podotkla. Šéf tamní organizace Ondřej Prokop vyzval Suchánka k rezignaci, stejně se vyjádřilo i vedení hnutí. „Pokud tak neučiní, bude vyloučen z hnutí ANO. Jsem toho názoru, že došlo k selhání jedince,“ domnívá se místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO).