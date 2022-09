Lidé v izolaci nebudou moci hlasovat v komunálních volbách. Malé obce se obávají ovlivnění výsledků

Například v Bedřichově na Jablonecku v posledních komunálních volbách dělily posledního zvoleného zastupitele od prvního kandidáta, který mandát nezískal, pouze čtyři hlasy. „Vzhledem k tomu, že jsme malá obec, tak by to mohlo zasáhnout výrazně,“ řekla zapisovatelka Regína Keltnerová.

Rakušan, když byl ještě v opozici, apeloval na zavedení možnosti volby z izolace

„Nemyslím, že by to mělo mít nějaký vliv. Pokud se díváme na volební účast, bývá do komunálních voleb ve středně velkých městech nějakých 40 procent,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Před dvěma lety přitom dnešní členové vlády kritizovali tehdejšího ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), když nejdříve hlasování z karantény a izolace odmítal. Byl mezi nimi právě i Rakušan. „Jste ministr vnitra. Jako takový máte povinnost zajistit, aby bylo umožněno ústavní právo volit všem,“ apeloval v červenci 2020 Rakušan na Hamáčka.