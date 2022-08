Přehledně: Kdy, kde a jak hlasovat v komunálních a senátních volbách

Kdy a kde se letos volí? Volby do zastupitelstev obcí, jak zní oficiální název komunálních voleb, se uskuteční v pátek 23. září od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září od 8:00 do 14:00 hodin. Volí se obvykle ve všech obcích, městech, případně v městských částech a obvodech. Zastupitelstva následně zvolí obecní a městské radní včetně starostů a primátorů. V některých obcích se ale v září komunální volby konat nebudou. Žádná kandidátka nebyla v řádném termínu podána ve Všeradově na Chrudimsku či v Ohařicích na Jičínsku. V Nevězicích na Písecku byl nízký počet kandidátů.

Souběžně se bude konat také první kolo voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky. Ty se konají každé dva roky. I letos v nich budou voliči rozhodovat o obsazení 27 z 81 senátorských mandátů. Jde o ty členy horní komory, jimž končí šestileté funkční období. Letos tak budou lidé volit senátory ve stejných obvodech jako v roce 2016. Rozhodovat budou v následujících obvodech (jejich čísla jsou uvedena v závorce): Karlovy Vary (1), Most (4), Plzeň-město (7), Český Krumlov (10), Tábor (13), Beroun (16), Praha 11 (19), Praha 10 (22), Praha 6 (25), Mělník, (28), Ústí nad Labem (31), Liberec (34), Jičín (37), Kutná Hora (40), Pardubice (43), Ústí nad Orlicí (46), Blansko (49), Jihlava (52), Brno-město (55), Brno-město (58), Olomouc (61), Bruntál (64), Nový Jičín (67), Ostrava-město (70), Frýdek-Místek (73), Kroměříž (76), Hodonín (79).

Seznam obcí pro senátní volby 2022

Senátní volby jsou dvoukolové. V případě, že už v prvním kole získá některý z kandidátů ve svém obvodě nadpoloviční většinu hlasů, je rovnou zvolen a druhé kolo se v tomto obvodě nekoná. V opačném případě postupují do druhého kola dva kandidáti s největším počtem hlasů. Případné druhé kolo je letos stanoveno na dny 30. září a 1. října, a to v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 1. října od 8:00 do 14:00 hodin. Pokud se kandidát před druhým kolem své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola ten, který v prvním kole skončil třetí. V takovém případě může dojít ke změně termínu druhého kola, a to na pátek 7. října od 14:00 do 22:00 hodin a sobotu 8. října od 8:00 do 14:00 hodin.

Fakta Termíny a časy voleb Volby do zastupitelstev obcí: Pátek 23. září 14:00–22:00, sobota 24. září 8:00–14:00

První kolo voleb do třetiny Senátu: Pátek 23. září 14:00–22:00, sobota 24. září 8:00–14:00

Případné druhé kolo voleb do třetiny Senátu: Pátek 30. září 14:00–22:00, sobota 1. října 8:00–14:00

Kdo může volit? Volit do Senátu v obou kolech může každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dovrší osmnáctý rok věku. Ve druhém kole pak může hlasovat i občan České republiky, kterému bude osmnáct nejpozději 1. října 2022. Hlasovat v komunálních volbách může občan České republiky, kterému je osmnáct nejpozději 24. září 2022 a má v obci trvalý pobyt. Volit může také občan jiného členského státu Evropské unie, splňující stejné věkové podmínky, který má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Za překážku pro uplatnění volebního práva je obecně považováno omezení svéprávnosti, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu. U voleb do zastupitelstev krajů a obcí je překážkou také výkon trestu nebo vojenská služba v zahraničí. Až na výjimky bez voličských průkazů Hlasování do zastupitelstev je možné pouze ve dnech voleb ve volebních místnostech České republiky. Stejně je tomu i v případě voleb do horní komory, kde lze hlasovat ve 27 senátních volebních obvodech, kde jsou volby vyhlášeny. V komunálních volbách lze hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu. Pro tyto volby se nevydává voličský průkaz. Ve volbách do Senátu je možné o voličský průkaz požádat, opravňuje však k hlasování pouze v rámci senátního obvodu, v němž má volič trvalé bydliště. Volič zapsaný v zahraničí ve zvláštním seznamu voličů pak může na průkaz hlasovat v kterémkoliv ze sedmadvaceti senátních volebních obvodů, ve kterých probíhají volby. V senátních ani volbách do zastupitelstev ale není možné hlasování ze zahraničí. O průkaz je možné zažádat u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče. Žádost je možné podat v písemné podobě s úředně ověřeným podpisem, nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Doručení úřadu musí proběhnout do 16. září 2022. Možná je také osobní žádost, a to do 21. září 2022 do 16:00 hodin, kdy se volič dostaví na úřad a prokáže svou totožnost. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

MV: Vzor žádosti o vydání voličského průkazu obecním úřadem

MV: Vzor žádosti o vydání voličského průkazu zastupitelským úřadem

Žádost o průkaz obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Lze také uvést, pro které kolo voleb má být průkaz vydán. Pokud to uvedeno není, bude vydán průkaz pro první kolo i průkaz pro druhé kolo voleb. Úřad vydá voličský průkaz nejdříve patnáct dnů před volbami, tedy 8. září 2022. Na vydaný průkaz je třeba dávat pozor – je totiž možné vydat pouze jeden pro dané kolo voleb a při ztrátě či odcizení nelze vydat duplikát. Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým kolem senátních voleb lze pouze osobně. Úřad může vydávat voličské průkazy do 28. září 2022 do 16:00 hodin. Jak je to s hlasovacími lístky? Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději tři dny přede dnem voleb, tedy 20. září 2022. Jak už bylo zmíněno výše, volby do zastupitelstev obcí se konají společně s volbami do Senátu a úřední obálky a hlasovací lístky jsou proto od sebe barevně odlišeny – pro volby do zastupitelstev obcí jsou šedé, pro volby do Senátu žluté. Zatímco před prvním kolem voleb do horní komory dostávají voliči sadu lístků do poštovní schránky, při tom druhém je dostanou až ve volební místnosti. Ve volební místnosti je pak vyvěšen i vzorový hlasovací lístek a informace o případných tiskových chybách, stejně tak se i ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta. Co si mám vzít s sebou? V případě komunálních voleb musí občan České republiky ve volební místnosti prokázat svou totožnost buď platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem České republiky. Cizinec směřující k volbám do zastupitelstva obce musí předložit průkaz o povolení k trvalému pobytu, nebo potvrzení o přechodném pobytu. Od 2. srpna 2021 je také možné i předložení osvědčení o registraci. Do Senátu může hlasovat jen občan České republiky. Ten prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem, případně cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem. Ten, kdo hlasuje na voličský průkaz, ho musí odevzdat okrskové volební komisi. Pokud se volič, kterému byl průkaz vydán, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi, jinak mu hlasování neumožní. V obou případech každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Jak to chodí ve volební místnosti? Ve volební místnosti volič od komise obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Pokud si s sebou nevzal hlasovací lístky, může komisi požádat o nové a ona mu je vydá. S obálkou a lístky se pak volič přesune za plentu. U komunálních voleb je počet členů zastupitelstva, který má být zvolen v dané obci, uveden v záhlaví lístku. Ten je nutné upravit jedním ze tří způsobů: 1) Ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany lze označit křížkem výhradně jednu volební stranu. Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží. 2) Další možností je udělování preferenčních hlasů. Volič tedy označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem ty, pro které hlasuje, přičemž mohou být z různých stran. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. 3) Volič má také možnost kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. U hlasování do Senátu je postup jednodušší. Volič vloží do obálky jeden hlasovací lístek pro vybraného kandidáta a nijak ho neupravuje. Musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas neplatný. Pozor na barvy Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před komisí do volební schránky. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené nebo nejsou vloženy do úřední obálky.

Zákon myslí také na situace, kdy volič nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesné omezení či nemůže číst nebo psát. V takovém případě může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise. Ten za něj může hlasovací lístek upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Specifická situace ve velkých městech V některých velkých městech mají voliči možnost vybrat kandidáty na dvou úrovních: do magistrátu celého města i na radnici městské části. Dostanou tedy v komunálních volbách dva lístky.

