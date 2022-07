V některých obcích občané v září nepůjdou ke komunálním volbám. Chybějí kandidátky

V obci budou muset být volby dodatečné, jejich termín vyhlašuje ministerstvo vnitra. Do zvolení nových zastupitelů a vedení obce bude obecní úřad řídit jako správce ministerský úředník, nebude však moci činit závažnější rozhodnutí. Podle Mikešky se zastupitelé pokusí ještě do voleb schválit rozpočet na příští rok, aby obec nemusela hospodařit s rozpočtovým provizoriem.

Obec Ohařice má 75 obyvatel, zastupitelstvo je pětičlenné. Minulé obecní volby vyhrálo sdružení Naše obec, které má také starostku Evu Erbanovou. „Lidi by byli, ale problém je ten, že nikdo nechce nic pro obec dělat, každý se stará jen o to svoje. Všichni si zvykli, že je všechno v pohodě, všechno funguje a nemusí se o nic starat,“ řekla Erbanová. Z přístupu obyvatel obce je zklamaná.

V úterý odpoledne vypršel termín pro podání kandidátních listin pro registraci k podzimním volbám do obecních zastupitelstev i do třetiny Senátu. Úřady budou v příštích dnech zkoumat, zda podané listiny obsahují všechny náležitosti, a případně kandidáty a volební uskupení vyzvou k odstranění závad. Termín pro vydání rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, případně rozhodnutí o škrtnutí kandidáta nebo rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny je 6. srpna.

Registrace kandidátních listin

Úřady v úterý zveřejnily jen počet podaných kandidátních listin, nikoli jména kandidátů. Informace o kandidátech ve volbách do obecních zastupitelstev nesmějí poskytovat právě až do doby, než registrační úřad rozhodne o registraci kandidátní listiny. Úřad pro ochranu osobních údajů avizoval, že tak učiní ve lhůtě 48 dnů před dnem voleb. Údaje podle stanoviska do doby zveřejnění podléhají zákonu o ochraně osobních údajů.

Protože nejde o informace o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení, ale o osobní údaje konkrétních lidí, lze je poskytnout pouze se souhlasem dotyčného kandidáta.

Komunální volby a první kolo voleb 27 senátorů se letos uskuteční v pátek 23. září a sobotu 24. září.