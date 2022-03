Korespondenční volba hlavy státu příští rok zřejmě ještě nebude možná

Zhruba v polovině ledna příštího roku se uskuteční třetí přímá volba prezidenta. O tom, kdo usedne na Hradě, můžou rozhodovat i voliči v zahraničí. Problém je ale v tom, že musí hlasovat pouze na zastupitelském úřadě.

Přístup k urně chce usnadnit vládou připravovaná korespondenční volba. Zda se novinku do prezidentských voleb podaří prosadit, ale stále není jasné. „Je ve hvězdách, jestli se bude hlasovat korespondenčně hned v příštích volbách. Osobně to spíš nevidím,“ připustil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Při velmi hladkém průchodu jsme téměř na hranici toho stihnout to do prezidentské volby. Vzhledem k tomu, že hladký průběh není ze strany opozice signalizován, pak se mi zdá zbytečné to teď urychlit,“ uvedl šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Opozice má výhrady

O výhodách a úskalích korespondenční volby ve sněmovně debatovali s politiky i odborníci na ústavní právo. Opozice má k takovému zákonu námitek celou řadu. Upozorňuje například na zkušenosti z Rakouska, kde se kvůli korespondenčnímu hlasování opakovalo druhé kolo prezidentské volby.

„Člověk, který volí korespondenčně, bude vždycky vystaven riziku nátlaku. Nedokážeme poslat plentu a eliminovat jakýkoliv vliv, například takzvaný family voting (rodinné hlasování). Svobodu vám opravdu dává jen plenta,“ myslí si předseda ústavně-právního výboru sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Dlouhodobě se proti korespondenční volbě staví druhá opoziční strana, SPD. „Mohlo by to sloužit k manipulacím s volbami. Snížilo by to důvěryhodnost občanů ve volby,“ míní předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.