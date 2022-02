Koalice očekává obstrukce i kvůli korespondenční volbě. S opozicí se chce domluvit na pravidlech

Nejde však jenom o politiky. Téměř bez spánku se během obstrukcí při schvalování novely pandemického zákona musel obejít také personál, který zajišťuje chod sněmovny – jedná se například o obsluhu videopřenosů ze sálu dolní komory. „Mají to na starosti dva kolegové, jeden shodou okolností je po operaci, tak to vlastně bylo jenom na jednom muži,“ sdělil ředitel tiskového odboru Poslanecké sněmovny Roman Žamboch.

Podobný, možná i noční maraton obstrukcí budou muset zaměstnanci i politici zřejmě brzy zvládnout znovu. V březnu totiž poslance čeká projednávání zákona o korespondenční volbě. I proti tomuto návrhu je hlavně SPD. „Je to prostě demokratický nástroj k tomu, abychom chránili práva a svobody občanů. Uděláme všechno pro to, aby korespondenční volba jako zákon v České republice nebyla přijata,“ řekl předseda poslaneckého klubu a místopředseda SPD Radim Fiala.

„Já si myslím, že by to mělo být kolem půl hodiny. Opozice by měla prostor, ale současně by se nestalo to, že se budou střídat jeden, druhý, jeden, druhý, a tím vykryjí prostě osm hodin v kuse,“ byl konkrétnější předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Jednání o návrzích chce koalice zahájit příští týden, opozice to ale odmítá. „Cokoli, co teď v této atmosféře budeme přijímat, tak jsem zásadně proti. Kdyby chtěli (koalice) teď na sílu něco prosazovat, tak je to ještě desetkrát horší. Upozorňuji, že hnutí ANO ještě neobstruovalo,“ oznámil předseda ústavně-právního výboru sněmovny a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.