Podzimní volby budou asi bez možnosti hlasovat z auta. Vláda to zatím neprojednala

Voliči hlasováním z auta vybírali zástupce do krajských zastupitelstev, Senátu i sněmovny. Podle ministra vnitra ale teď Česko normu, která by to umožnila i letos na podzim, zatím nepotřebuje.

„My jsme schopni, i ve stavu legislativní nouze se na srpnové schůzi pustit do toho, abychom to stihli ještě pro podzimní volby, ale skutečně nechci teď vyvolávat nějakou paniku,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Proto podle něj předložený materiál ještě neprojednala vláda. Na začátku června o tom samém návrhu ale mluvil jako o možné záloze. „Samozřejmě bych byl rád, kdybychom měli tuto normu pro podzim připravenou jako pojistku,“ podotkl tehdy Rakušan.

Podle předsedy sněmovního ústavněprávního výboru Radka Vondráčka (ANO) vláda absolutně ignoruje riziko návratu covidu. „My všichni budeme doufat, že bude mít štěstí a nestane se to, protože to jinak bude katastrofální,“ podotkl Vondráček.