Platy ústavních činitelů asi od ledna vzrostou. Pro valorizaci jsou koaliční poslanci a soudci

„Poslanci by o svých platech neměli rozhodovat, tak jak nikdo nerozhoduje o svém platu. Nejlepší by bylo, kdyby fungoval nějaký dlouhodobý automatismus. Já, když jsem přišel do politiky, tak jsem myslel, že jsme toho už dosáhli, ale ukazuje se, že ne,“ říká premiér Petr Fiala (ODS).

Opozice však navrhuje, aby platy ústavních činitelů nerostly. Možností může být opětovné zmrazení valorizačního mechanismu, a to až na celé volební období. Vládní strany jsou proti, některé ale připouštějí debatu o úpravě vzorce, který výdělky zvyšuje.

Poslanci v lednu odsouhlasili snížení platů ústavních činitelů od února na loňskou úroveň. Senát se tímto návrhem odmítl zabývat a tak po podpisu prezidenta začal platit. Ale jen na omezenou dobu do konce roku. „Neuvažujeme o tom, že bychom měli dělat úpravy pro rok 2023. Netýká se to jen ústavních činitelů, ale i státních zástupců a soudců,“ podotýká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).