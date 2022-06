Česku hrozí unijní pokuta. Podle Bruselu otálí se schvalováním evropských směrnic

Díky elektronickému vydávání věstníku Evropské unie se má jednodušeji dostat k lidem a také aktualizovat. Evropský výbor ho projednal už předloni v září. Kdy bude na programu jednání českých poslanců, ale stále není zcela jasné. Je sice mezi body schůze, která začne v úterý 14. června, že se na něj ale opravdu dostane, není jisté.

„Jestliže v roce 2019 bylo nedostatkem šest směrnic, tak my jsme to (vládu) přebírali, když jich bylo 36. Hrozí velké pokuty, že to nebudeme mít včas. Kdybych to měl vyčíslit peněžně, tak to mohou být až dvě miliardy korun,“ řekl ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalamoun (Piráti).

Předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) ale uvedl, že důvodem, proč se směrnice projednat nestihla, byl covid-19. „Byly prostě jiné priority, já jsem měl prioritu změnit jednací řád, ale chápal jsem, že je covid, tak se jednací řád neměnil,“ sdělil.

Brusel s Českem zahájil řízení v 19 případech

Už po lhůtě dosud čeká na projednání přes dvacet dokumentů. I proto z Bruselu přišla zpráva, že s Českem zahájilo řízení v devatenácti případech. Navíc už Evropská komise podala jednu žalobu, která může skončit sankcí. „Pokud je deficit do jednoho procenta z celkových tisků, tak se to celkem toleruje, ale my jsme nad dvěma procenty, takže premianty opravdu nejsme,“ reagoval Šalamoun.

Do sněmovny zatím poslala současná vláda na dvě desítky čekajících dokumentů. Jenže mezitím z Evropské unie jich přišlo dalších osmačtyřicet; jde o jedenáct směrnic a sedmatřicet nařízení. Upravují například ochranu osobních údajů. „Někdy tam je kolize. To bývá tím, že je třeba přednostně projednat tisk, který častokrát blokuje opozice,“ řekla šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).