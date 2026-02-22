Lékaře na telefonu, které nabízejí pojišťovny, využívá stále více lidí


před 1 hhodinou

Zkonzultovat zdravotní stav nebo rozebrat výsledky laboratorního vyšetření. Kvůli tomu stále více lidí využívá službu některých pojišťoven, které nabízí lékaře na telefonu. Oslovené pojišťovny České televizi potvrdily, že počet konzultací meziročně roste. Některé pojišťovny mají lékařskou telefonní linku, jiné spustily on-line poradnu nebo aplikaci.

Za loňský rok využilo lékařskou asistenční službu OZP 18 tisíc pojištěnců. „Nárůst mezi lety 2024 a 2025 je více než dvacet procent,“ říká mluvčí pojišťovny František Tlapák. Telefonní linku má OZP v provozu ve všední dny od 8 do 18 hodin a pro klienty pojišťovny je zdarma. Podle informací z webu je možný také kontakt přes aplikaci. „Nejčastěji zajišťujeme vyhledání lékaře, domluvení konkrétního termínu vyšetření a konzultaci zdravotního stavu,“ popisuje Tlapák.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra spustila telefonní konzultace s lékařem před osmi lety a za první rok působení vyřídili 2500 hovorů. „V roce 2025 jsme přes lékaře na telefonu zodpověděli už přes pět tisíc dotazů,“ uvádí mluvčí pojišťovny Jana Schillerová. Telefonní linka je bezplatná a dostupná 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Kde jsou v Česku praktici, ukazuje mapa. Na místa pro začínající chce sdružení zvýšit dotace
Ilustrační foto

Nonstop telefonní linku má také zdravotní pojišťovna RBP. „Za rok 2025 očekáváme přes tisíc volajících,“ předpokládá mluvčí pojišťovny Ivo Čelechovský. V roce 2024 se na linku obrátilo 926 pojištěnců. 

Podle pojišťoven se lidé mohou na lékaře po telefonu obrátit, pokud chtějí zkonzultovat svůj zdravotní stav, příznaky onemocnění, očkování, správnou kombinaci léčiv, výsledky laboratorního vyšetření nebo potřebují informace ohledně péče v lázních nebo v ozdravovnách. 

Vojtěch chystá přesun miliard z VZP. Má to zajistit stabilitu menších pojišťoven
Ilustrační snímek

Jinde volí formu on-line chatu

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna spustila on-line asistenční službu loni v lednu. „Za rok 2025 bylo zpracováno zhruba 1650 dotazů položených přes aplikaci Zdraví v mobilu,“ upřesňuje mluvčí Elenka Mazurová. Dotaz je postoupen odbornému lékaři, jehož odpověď je následně doručena klientovi do mobilní aplikace, uvádí. Klienti tak mohou získat rady například od gynekologa, stomatologa, ortopeda nebo dermatologa. 

Vojenská zdravotní pojišťovna spolupracuje s externí službou uLékaře. Ta pro pojišťovnu zajišťuje on-line zdravotní poradenství a asistenci s objednáním k lékaři. „V roce 2025 využilo službu uLékaře.cz celkem 2606 pojištěnců VoZP, v roce předchozím 2047, to představuje meziroční nárůst přibližně o 27 procent,“ uvádí mluvčí pojišťovny David Pravdík. 

AI pomáhá ve zdravotnictví, ministerstvo připraví pravidla
Ilustrační foto

Podle pojišťovny odpoví praktický lékař pro dospělé nebo pediatr do šesti hodin od položení dotazu, odborník pak případně do 48 hodin. „O pojištěnce se stará tým zdravotních sester, praktických lékařů a pediatrů. V případě potřeby je zapojen jeden z více než 350 odborníků,“ dodává Pravdík. Služba je pro klienty VoZP po dobu tří měsíců zdarma. Po uplynutí této doby mohou lidé službu využívat skrz svého zaměstnavatele.

Zaměstnanecká pojišťovna (ZPŠ) a největší česká zdravotní pojišťovna VZP žádnou z takovýchto podobných služeb neposkytují. „Všeobecná zdravotní pojišťovna takovou formu konzultace prostřednictvím aplikace/ vlastní pohotovostní linky nenabízí,“ uvádí mluvčí VZP Viktorie Plívová. „Mezi běžně hrazenými výkony zdravotních služeb v Česku je zařazena telefonická konzultace například s praktickým lékařem,“ uzavírá.

Vojtěch chce zefektivnit systém zdravotnictví. I nesystémovým krokem
Adam Vojtěch

