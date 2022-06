Vláda připravila zákon na účinnější obstavení ruského majetku. Diplomacie rozšiřuje sankční seznam

Ministerstvo financí poslalo do schvalovacího procesu novelu sankčního zákona, která má zajistit účinnější obstavování majetku lidí napojených na Putinův režim. Stát by taky napříště mohl uvalovat postihy nejen na základě rezolucí Evropské unie a OSN. Česká diplomacie se navíc sama chystá navrhovat Bruselu jména do sankčního seznamu.