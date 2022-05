Česko by mohlo od Německa získat tanky Leopard, řekla Černochová

„Potřebujeme silnou armádu a armádu dobře vybavenou, modernizovanou. Pořád ještě v tom máme co dohánět,“ upozornila Černochová ve vysílání ČT. Od začátku války na Ukrajině prý se svými kolegy řeší, jak všechny tyto procesy urychlit.

Černochová připustila, že za současný stav české armády mohou také ministři bývalých vlád ODS. „O to víc budeme já a můj tým dělat všechno proto, abychom některé chyby z minulosti napravili. A kdy jindy než teď a kdo jiný než my, když na východě od nás šílenec Putin zabíjí civilisty? Na to si nejde zvyknout,“ uvedla ministryně.

Česko Ukrajině, Německo Česku

Z nedávného jednání premiéra Petra Fialy (ODS) s německým kancléřem Olafem Scholzem vyplynulo, že když Česko poskytne Ukrajině vojenskou techniku, Německo ji na oplátku dodá Česku. „Pan premiér nabídnul mému týmu, aby s ním do Německa odjel, aby mohlo proběhnout jednání s německou stranou o výměně některé těžké techniky. Myslím, že jsme na dobré cestě se domluvit. Teď je to jen o tom, abychom to zprocesovali do právní a technické podoby,“ sdělila ministryně obrany s tím, že se konkrítně jedná o tanky Leopard.

Bezpečnostní analytik Baltic Defense College Lukáš Dyčka řekl, že by se nemělo jednat o tanky Leopard první generace, které pocházejí zhruba ze šedesátých let. „Ve chvíli, kdy Polsko i Maďarsko získávají tanky Leopard 2, tak Česká republika by neměla jinou možnost, než jít touto cestou,“ míní.

Princip „vy Ukrajině, my vám“ přijde Dyčkovi zajímavý. „V současné době poptávka výrazně navyšuje nabídku. Jsou státy, které mají poměrně vysoký rozpočet na obranu, jako je třeba i Německo, které nejsou schopné peníze utratit, protože není možné zbraně nakoupit. Pro ně je tím pádem alternativa rozpustit výdaje na obranu tím, že pomůžou někomu jinému, poměrně výhodná,“ řekl analytik. A právě tento způsob by mohl modernizaci české armády urychlit. „Je to jedna z mála cest, která by mohla fungovat,“ dodal.