Gripeny, nebo něco jiného? Otázka na budoucnost letectva je zpět, zodpovědět ji musí vojáci i politici

Co bude potom, začala rozmýšlet komise, která zvažuje nejvhodnější řešení budoucnosti českého nadzvukového letectva. Podle vedoucího komise Petra Čepelky připadají v úvahu tři varianty. Buď by mohli čeští stíhači dále létat na gripenech ve stávajících počtech, druhou možností je ponechání gripenů, ale zvýšení jejich počtu. „Další varianta je přechod na jinou platformu,“ nastínil Petr Čepelka, že není vyloučena ani naprostá proměna letového parku.

Český vzdušný prostor v současnosti hlídá dvanáct víceúčelových stíhaček JAS-39C Gripen – nepočítaje v to dvě cvičná dvoumístná letadla verze JAS-39D – v jejichž kokpitech se střídá šestnáct pilotů. Asi stovka dalších lidí se na základně v Čáslavi o letadla stará. Mělo by to tak zůstat nejméně dalších sedm let, možná i devět, pokud Česko využije opci ve stávající smlouvě.

Komise by se podle něj zároveň měla vyjádřit i k otázce méně palčivé, ale i tak důležité – podzvukovému letectvu. Čeští piloti létají kromě gripenů také na bitevnících L-159 Alca, které nejsou pronajaté, ale pozvolna stárnou. Letos je to dvacet let od jejich zařazení do výzbroje, až skončí pronájem gripenů, potáhne jim již na třicítku. Předchozí bitevníky – Su-25, případně bombardovací Su-22 – přitom armáda v takovém věku již vyřazovala.

O budoucnosti nadzvukového letectva by měla vláda rozhodnout nejpozději po roce 2024, aby o tři či pět let později nezůstali vojenští stíhači uzemněni. Odborná komise by své doporučení měla dát politikům do konce příštího roku.