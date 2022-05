Vládní strany se přou, kdy dávat dvě procenta HDP na obranu

Lidovci si před dvěma týdny na sjezdu schválili, že budou prosazovat rychlejší růst výdajů na obranu, než podepsali v koaliční smlouvě. Dvou procent HDP chtějí dosáhnout už v roce 2024. „Je to přímá reakce na napadení Ukrajiny Ruskou federací, kdy musíme posílit naši obranu,“ zdůvodnil místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). Černochová s návrhem souhlasí. „Podpořila bych to dokonce možná ještě dřív, protože tvrdím, že včera bylo pozdě,“ okomentovala.

Koaliční Starostové a nezávislí s tím ale nesouhlasí. „Realistickým datem je rok 2025. Vidím i obrovské potřeby resortu vnitra, bezpečnosti v České republice. A rozpočet není nafukovací,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Ať už začne vláda plnit závazek vůči NATO a posílat armádě dvě procenta HDP v roce 2024, nebo v roce 2025, resort obrany se v obou případech stane jednou z největších rozpočtových priorit České republiky. Obranný rozpočet bude muset vzrůst ročně o desítky miliard korun.

Růst výdajů o více než šedesát miliard

Zatímco letos chce dát vláda na obranu devadesát miliard korun ročně, splnění slibu vůči NATO by v roce 2024 znamenalo růst výdajů o více než šedesát miliard. V roce 2025 by pak byla částka kvůli rostoucímu HDP ještě vyšší. Podle šéfa státní kasy Zbyňka Stanjury (ODS) je částka šedesáti miliard reálná.

„Určitě to má naši podporu, potřebujeme navyšovat počet vojáků, potřebujeme zbrojit,“ sdělil předseda opozičního ANO Andrej Babiš.

Vláda by chtěla do budoucna ve sněmovně nařídit státu obranné výdaje ve výši minimálně dvou procent HDP speciálním zákonem. To ale opozice kritizuje. „Já si to osobně nedokážu představit, protože ta armáda to není schopna pojmout,“ řekl člen sněmovního výboru pro obranu Radovan Vích (SPD).

Ministerstvo obrany by rádo dostalo první miliardy navíc ještě letos, a to díky novele státního rozpočtu, kterou budou poslanci schvalovat v létě.