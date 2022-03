ŽIVĚ: Poslanci jednají o vyslání vojáků do jednotky NATO na Slovensko

Poslanci rozhodují o vyslání vojáků na Slovensko, kde mají posílit východní křídlo Severoatlantické aliance kvůli válce na Ukrajině. Část z šesti set padesáti vojáků by mohla odjet už na konci března nebo v průběhu dubna. Na Slovensku mají působit v rámci mnohonárodní jednotky NATO a zůstat by tam mohli až do poloviny příštího roku. Dolní komora také projedná vládní návrh na vystoupení Česka ze dvou postsovětských bank. V úterý se pak mimořádně poslanci sejdou kvůli prodloužení nouzového stavu.