Vláda připravuje programové prohlášení. Nejpalčivější jsou covid, energie a rozpočet, uvedl Fiala

Některé plány vlády jsou ale podle bývalé ministryně financí nereálné. „Nová vládní garnitura uváděla, že nechce zohledňovat benefit na příjmové straně a hledá 80 miliard korun na výdajové, aniž by to velmi bolelo, ohrozilo křehký ekonomický růst. To vidím jako naprosto nereálné,“ uvedla Alena Schillerová (ANO).

Programové prohlášení má vycházet z koaliční smlouvy, kterou lídři stran podepsali už na začátku listopadu. Po stabilizaci veřejných financí a orientaci na Evropskou unii a NATO se zavázali taky k penzijní reformě. Na té chtějí hledat širší shodu. Nový ministr práce plánuje vytvořit komisi, která by ale mohla navázat i na činnost té předchozí. „Nechci hodit do koše, co bylo odpracováno. Posílení mezigenerační solidarity, zásluhovosti za výchovu dětí, to jsou věci, které chci už v prvním roce rozjet,“ uvedl Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Jeho vládní kolegové by chtěli třeba změnit zákon o pedagogických pracovnících nebo státním zastupitelství. Tam by mohlo být zakotveno funkční období vedoucích státních zástupců. A změny čekají i nedávno schválený stavební zákon. „Naše ambice je do roka ho opravit, postavit ho na digitalizaci a skutečně ulehčit stavební řízení lidem, co staví, i obcím. Posílení jejich pravomocí ve věci územního plánování,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).