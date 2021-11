Koaliční smlouva počítá s dálniční stopadesátkou i novými národními parky

Koalice slibuje zákon o právu na digitální služby, jehož součástí bude katalog služeb veřejné správy a plán jejich postupné digitalizace. Účinný by měl být nejpozději k 1. únoru 2025. Vzniknout by mělo i jednotné uživatelské a programové rozhraní pro komunikaci se státem.

Koaliční smlouva se věnuje i reformě důchodů. Ta počítá s rozdělením penze na tři části – základní garantovanou, zásluhovou a dobrovolnou spořící. Kvůli odkládání peněz na staří by měl vzniknout státní či veřejnoprávní fond. Připravovaný kabinet chce i při úsporách v rozpočtu udržet dosavadní valorizační model důchodů. Pětikoalice chce umožnit dřívější důchod lidem v náročných profesích. Naopak práce v důchodovém věku by se měla víc projevit na výši penze.

Školství

Učitelé by měli mít zaručený plat nejméně ve výši 130 procent průměrné mzdy. Koalice hodlá revidovat cíle a obsah vzdělávání. Učiva by mělo být méně a učit by se mělo kvalitněji. Více by se měly děti dozvědět o dějinách 20. století s důrazem na nedemokratické režimy a společenský extremismus.

V mateřských školách by mělo být více podpůrných pracovníků. Zachovány mají zůstat dětské skupiny.

Životní prostředí

Koalice slibuje zachování limitů těžby uhlí. Ve vztahu ke Green Deal koaliční smlouva konstatuje, že „ČR se zavázala, že bude zmírňovat dopady klimatických změn a přispěje k dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050“.

Vzniknout by měly dva nové národní parky – Křivoklátsko a Soutok (neboli Moravská Amazonie na soutoku Dyje a Moravy). Soustředit se chce potenciální nová vláda na na ochranu a lepší dostupnost vody.

Další

Na obranu mají do roku 2025 jít dvě procenta hrubého domácího produktu.

Na kulturu by mělo jít procento HDP.

Češi v zahraničí by měli dostat možnost volit korespondenčně.