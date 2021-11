Lídři SPOLU a Pirátů se Starosty podepsali koaliční smlouvu. Fiala očekává, že Babišova vláda podá demisi koncem týdne

Kabinet musí podle Fialy rychle vyřešit problémy, které trápí Česko. Zemi chce vyvést ze zdravotní, ekonomické a hodnotové krize. „Kromě krátkodobých úkolů nás čekají i systémové změny, které posunou Českou republiku dopředu,“ řekl před podpisem smlouvy. Stát musí lépe hospodařit, stavět byty či silnice a mladé generaci dát perspektivu, doplnil.

Fiala očekává, že by dosluhující vláda Andreje Babšie (ANO) mohla podat demisi koncem týdne. V příštím týdnu by pak Fiala mohl znovu jednat s prezidentem, tentokrát osobně. Uvedl také, že nemá signály o tom, že by prezident nesouhlasil s kandidáty koalice na ministry - zatím je ani nezná. „Nepředbíhejme a nepočítejme s tím, co ani nemusí nastat,“ uvedl k dotazu na možné výhrady k nominantům.

Šéf ODS současně doufá v ústavní postup. Ústava podle něj mluví poměrně jasně. Je to předseda vlády, kdo předkládá návrh ministrů a prezident ho má akceptovat, uvedl. „Věřím, chci věřit, že všichni ústavní činitelé jsou si vědomi, jaká je jejich role,“ uzavřel.