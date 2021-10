Česko trápí hustý provoz na silnicích

V okolí Prahy se žádné odstranění úzkých hrdel neplánuje. Nejstarší úsek Pražského okruhu, který směřuje od Barrandova po nájezd na D5, se mezitím stal nejvytíženější čtyřpruhovou dálnicí. Přípravy na jeho rozšíření teprve startují. Vloni začal kolabovat i bez nehod nebo uzavírek jen kvůli silnému provozu.

Velké množství oprav a uzavírek

Letošní sezona navíc přinesla nezvykle velké množství uzavírek a omezení. A práce na silnicích nekončí ani v polovině října. Na některých místech se dokonce začalo pracovat hned po volbách. Správci komunikací ale tuto souvislost odmítají.

„Neřekl bych, že bychom kvůli volbám utlumovali naši aktivitu. V tuto chvíli probíhá v Česku 135 oprav a rekonstrukcí, to znamená, že kvůli volbám jsme skutečně nic neutlumovali,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Měsíc před obvyklým koncem stavební sezony zůstává Česko dál rozkopané a jen pomalu se vrací k normálu. Letos například začaly opravy hlavní přístupové cesty do Pece pod Sněžkou. Mosty jsou staré 50 let a je jich celkem devět. Postaveny byly v tehdejší mezinárodní spolupráci s Polskem – nepočítalo se s tím, že se v zimě budou silnice solit. První omezení začnou mizet po víkendu.

„Je to jediná přístupová cesta do Pece, to si s sebou také neslo své. Stavebnictví je teď obecně ve složité situaci. Jsou výpadky materiálu, třeba oceli,“ doplnil ředitel firmy Swietelsky Hradec Králové Pavel Vacek.

Opravy cest se nicméně těší velké finanční podpoře. Státní fond dopravní infrastruktury letos rozděluje asi 110 miliard. To je třikrát více než před deseti lety.