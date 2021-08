Poslanci se kvůli osudu Koudelky v čele BIS sejdou v pátek

Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Jan Birke (ČSSD) je přesvědčen, že Koudelka by měl ve funkci setrvat. „Bezpečnostní informační služba včetně pana ředitele se chová velmi profesionálně, a to i vůči vládě, vůči premiérovi a nakonec i vůči prezidentovi,“ míní další místopředseda výboru Pavel Žáček (ODS).

Podle předsedy vlády existují dvě varianty – nové jmenování Koudelky, nebo uplynutí jeho mandátu. V takovém případě by BIS mohl dočasně vést jeho zástupce Jan Pavlíček a o příštím řediteli by rozhodl nový kabinet po říjnových volbách.

Pirátský místopředseda výboru Lukáš Kolářík se pozastavuje nad tím, že schůze se uskuteční na poslední chvíli. „Vnímám to tedy jako hrací kartu pro vyjednávání s prezidentem, neboť nás čekají volby a premiéru Babišovi jde o to, aby byl pověřen sestavením vlády, i když jeho hnutí neskončí ve volbách na prvním místě,“ usuzuje. K výměně Koudelky důvod nevidí. Podporu šéfovi BIS vyjádřil také předseda STAN Vít Rakušan.

„Pan premiér se zase svoji nerozhodností sám zahnal do kouta, kde to nyní bude schytávat ze všech stran,“ domnívá se místopředseda výboru Zdeněk Ondráček (KSČM), podle nějž bezpečnost Česka nepadá s Koudelkovým odchodem. Babišovi vyčítá „kličkování“. „Silný premiér by si své rozhodnutí obhájil sám a nemusel by se snažit hodit to na někoho jiného, kdo to rozhodnout stejně ani nemůže,“ zdůraznil Ondráček.

Babiš doporučil prezidentovi schůzku s Koudelkou

Politolog Petr Just považuje za přirozené, že Babiš chce věc projednat na poslaneckém výboru. „Je to zákonná podmínka, není to tedy svévolné rozhodnutí premiéra, on se tomuto kroku nemohl vyhnout. Co premiér ovlivnit mohl, je načasování, tedy řešit v součinnosti s výborem tuto problematiku mnohem dříve a nenechávat to na poslední chvíli,“ komentuje. Tím, že se záležitost řeší na poslední chvíli, podle Justa premiér znejišťuje BIS jako takovou, ale i její partnery v zahraničí.

Babiš v pondělí doporučil prezidentu Zemanovi, který je k současnému vedení BIS dlouhodobě kritický, aby se s Koudelkou sešel a vyslechl jeho stanoviska. Podle premiéra s tím šéf kontrarozvědky souhlasí.