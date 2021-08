Premiér chce bezpečnostní výbor sněmovny k řediteli BIS. Řekl to po jednání s prezidentem

přehrát video Brífink premiéra Babiše po jednání s prezidentem republiky v Lánech z 2. srpna Zdroj: ČT24

Předseda výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Radek Koten (SPD) následně v České televizi řekl, že premiérovi co nejdříve vyhoví a výbor by se mohl sejít do konce tohoto týdne, nejspíše v pátek. Babiš po jednání v Lánech kritizoval, že před volbami se z pokračování šéfa BIS stal politický problém. Zemanovi, který je k současnému vedení BIS dlouhodobě kritický, premiér doporučil, aby se s Koudelkou sešel a vyslechl si jeho stanoviska. Koudelka s tím podle premiéra souhlasí. Babišovi se také nelíbí, že Koudelka příliš vystupuje v médiích a profiluje se jako politik. Doporučil mu, aby vystupoval diskrétněji.

přehrát video Devadesátka ČT24: Kdo povede BIS?

Budou ve hře i jiní kandidáti? Koten očekává, že Babiš předloží výboru buď další kandidáty na šéfa BIS, nebo navrhne jen současného ředitele. Myslí si také, že jména uchazečů ještě nejsou uzavřena. Předpokládá otevřenou diskusi a očekává, že výbor kandidáta projedná, aby ho vláda mohla ještě do poloviny srpna schválit. Kritizoval však ostatní opoziční strany, že v jiném případě tlačí na to, aby současná vláda nedělala před říjnovými volbami podobná rozhodnutí, a zde se chovají přesně opačně. O řediteli BIS řekl, že by měl být apolitický. Místopředseda výboru pro bezpečnost a člen stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby sněmovny Lukáš Kolářík (Piráti) řekl, že nevidí důvod, proč by ředitelem měl být někdo jiný než Koudelka. Připomněl, že výbor se za něj vždy postavil a vláda několikrát prezidentovi navrhla za dobrou práci jeho povýšení. Přijde mu navíc zvláštní, že 14 dní před koncem mandátu současného ředitele stále nevíme, kdo bude vést BIS dál. Za jednu z lepších variant pak považuje, pokud by BIS měl vést současný zástupce Koudelky Jan Pavlíček. Příchod někoho jiného by považoval za špatnou variantu, která by mohla vést k odchodu operativců a ztrátě know-how. Jaký je postoj politických stran Podle představitelů opozičních koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN by Koudelka měl v čele BIS pokračovat. Tento postoj zastávají také vládní strany ANO a ČSSD. Proti jsou naopak SPD a KSČM. Podle zákona o zpravodajských službách ředitele BIS jmenuje vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Z výkonu své funkce je pak šéf kontrarozvědky odpovědný vládě.

Prezident Koudelku i civilní kontrarozvědku dlouhodobě kritizuje. V květnu ani pošesté nevyhověl návrhu vlády, aby šéfa BIS povýšil do generálské hodnosti. Zeman loni v rozhovoru pro Mladou frontu DNES uvedl, že Koudelka by měl být odvolán: „Ale vzhledem k tomu, že jeho funkční období vyprší ani ne za rok, tak už to pokládám za trochu bezpředmětné.“ V minulosti prezident označil zpravodajce BIS za „čučkaře“.

Fakta BIS získává a vyhodnocuje informace o rizicích ohrožujících Česko BIS získává a vyhodnocuje informace o rizicích ohrožujících Česko BIS je civilní kontrarozvědka, zpravodajská instituce působící uvnitř České republiky. Získává a vyhodnocuje informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení a významné ekonomické zájmy republiky. Chrání zemi před nejrůznějšími hrozbami od terorismu až po špionáž. Oblasti, kterými se BIS zabývá, vymezuje zákon. Zjištěné poznatky předává kontrarozvědka vládě a prezidentovi republiky.

BIS mimo jiné sleduje záměry a činnosti namířené proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti Česka, získává a vyhodnocuje informace o cizích zpravodajských službách nebo o aktivitách, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy státu. Rovněž zabezpečuje informace týkající se organizovaného zločinu a terorismu.

Kontrolu činnosti BIS vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní komisi. Příjmy a výdaje BIS tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu.

Česko má v současnosti tři zpravodajské služby, kromě BIS to je Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) a Vojenské zpravodajství (VZ).

