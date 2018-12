Zeman označil zprávu BIS o špionech za „plácání“. Zpravodajci to odmítají

Podle Zemana ale ve výročních zprávách nejsou žádné důkazy o konkrétních ruských nebo čínských špionech v Česku. Ve čtvrtek v TV Barrandov označil výroční zprávu za „plácání“ a zpravodajce za „čučkaře“.

Prezident upozornil, že čte i neveřejnou část těchto zpráv, v níž by konkrétní důkazy očekával. „Když budou plácat o tom, že se to tady hemží ruskými a čínskými špiony, a přitom za šest let nedokázali jednoho jediného špiona chytit, tak je to plácání, ale pro méně informované lidi je to plácání docela přesvědčivé,“ podotkl Zeman.