Rozbili jsme síť jedné z ruských zpravodajských služeb, reaguje ředitel BIS na Zemanovy „čučkaře“

Koudelka v tiskovém prohlášení uvedl, že za posledních pět let zamezila BIS desítkám ruských a čínských zpravodajských důstojníků v jejich činnosti, buď nedoporučením udělení akreditace, nebo jejich odchodem takzvanou tichou cestou.

„Naše zákonné adresáty jsme například počátkem letošního roku informovali, že se nám podařilo úspěšně rozbít zpravodajskou síť jedné z ruských zpravodajských služeb působící na našem území, a zcela tak ochromit její činnost,“ konstatoval.

Aktuální prohlášení ředitele BIS Michala Koudelky k činnosti služby. https://t.co/1V4dxi2kJT — BIS (@biscz) December 7, 2018

Bezpečnostní informační služba podle svého ředitele ještě nikdy v minulosti nebyla tak silná a úspěšná jako v posledních letech: „Máme za sebou mimořádně úspěšné období spolupráce s bezpečnostními složkami v České republice i řadu úspěchů ve spolupráci se zahraničními partnery.“

Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov zkritizoval výroční zprávu BIS za rok 2017, v níž zpravodajci varují před ruskými a čínskými špiony. Označil ji za „plácání“ a zpravodajce za „čučkaře“.

Zmínil, že čte i neveřejnou část těchto zpráv, v níž by očekával konkrétní důkazy: „Doufám, že neprozrazuji žádné jiné státní tajemství, než je tajemství o neschopnosti BIS, když vám řeknu, že za těch šest let není žádný konkrétní údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jednoho jediného, ať už ruského, nebo čínského, špiona.“