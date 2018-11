Soud poslal do vazby bývalého imáma obviněného z terorismu

Mluvčí uvedla, že soud u Shehadeha shledal všechny tři možné vazební důvody, tedy obavu, že by se mohl skrývat, že by mohl ovlivňovat svědky nebo že by mohl pokračovat v trestné činnosti.

Pražské vrchní státní zastupitelství k případu ve čtvrtek sdělilo pouze to, že tři lidé jsou obviněni z účasti na teroristické skupině, z podpory a propagace terorismu a z financování terorismu. Za tyto zločiny jim hrozí až patnáctileté tresty vězení. Podle informací médií se stíhání týká i Shehadehova bratra Omara a Omarovy ženy.