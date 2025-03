Magnesia Litera má své nominace. O debut i prózu roku se uchází Hlaučovy Letnice

ČRo Plus Litera za publicistiku

Kategorii detektivek dominují ženy

Mezi detektivkami mají nominace tři autorky. Dceřina kletba Terezy Bartošové zavede čtenáře do Příbrami, různými cestami a vyprávěcími postupy přitom udrží napětí do konce. Panoptikum pana Perkinse Ilony Dobrovolné prolíná objev lidských ostatků z konce 19. století s dějem z roku 1907. Titul Dravé zvěři napospas loňské vítězky Litery za detektivku Jany Jašové představuje psychologický thriller zasazený do vánoční atmosféry.

V kategorii fantastika se prolínají minulé a fantazijní světy. Jakub Hussar v X-Talu pokračuje v mapování fiktivního Coraabu. Horor Ignis fatuus Petry Klabouchové čerpá námět z šumavských paranormálních příběhů a normalizační atmosféry v pohraničí. Meziměsta Lukáše Vavrečky jsou reakcí na pandemii prostřednictvím magického realismu.