Přibylo necelých sedm tisíc nakažených. Vládní rada podpořila prodloužení lhůty mezi podáním dávek vakcíny

Ve středu dorazí do České republiky 98 700 dávek vakcíny AstraZeneca, uvedl na Twitteru účet Chytré karantény. Společnost původně avizovala snížení dávek. A k navýšení dodávek dojde i u vakcíny od společnosti Moderna, té má příští týden přijít 74 400 oproti původně avizovaným 64 tisícům.

Alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu má v Česku přes 1,146 milionu lidí, obě potřebné dávky 464 836 osob. V pondělí zdravotníci aplikovali 36 604 dávek. Podle Blatného by do konce dubna měly dostat alespoň jednu dávku vakcíny dva miliony lidí. Ministr předpokládá, že v červnu bude alespoň jednou dávkou očkováno 60 až 70 procent populace.

„Z odborného pohledu je to zcela v pořádku, není třeba mít žádné obavy. Nám všem ale tato změna umožní ochránit více lidí v kratší době,“ uvedlo ministerstvo.

V posledních dnech počty hospitalizovaných v mezitýdenním srovnání podle dat ministerstva klesají, v pondělí vyžadovalo nemocniční péči téměř o 1400 pacientů méně než před týdnem. Oproti neděli ale jejich počet skoro o 300 stoupl.

Benešovská nemocnice by mohla zrušit stav hromadného postižení osob, projedná to tamní krizový štáb. Stav, kdy péče o pacienty kvůli vyčerpání kapacit neodpovídá běžnému standardu, zde platí od začátku března. Nemocnice už v pondělí na sociálních sítích uvedla, že od prvního dubna opět uvede do provozu dětské lůžkové oddělení.

Nejvíce se nákaza šíří v okrese Česká Lípa

Nejvíce se nyní nákaza šíří v okrese Česká Lípa, kde za poslední týden přibylo 604 nově potvrzených případů v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Naopak nejméně na Chebsku, které patřilo začátkem roku k nejhůře postiženým regionům v zemi - nyní tam za týden evidují 69 nakažených na sto tisíc obyvatel.

Rizikové skóre protiepidemického systému PES zůstává třetím dnem na 59 bodech ze sta možných. Index tak odpovídá třetímu z pěti stupňů pohotovosti, vláda už se ale systémem neřídí. Oproti pondělí se ze čtyř sledovaných parametrů opět mírně zhoršilo reprodukční číslo, a to z 0,83 na 0,85, na bodové hodnocení to ale vliv nemělo.

Reprodukční číslo udává, kolik jeden pozitivně testovaný nakazí dalších lidí, hodnota pod jednou značí zpomalování epidemie. Systém PES se má dočkat změn, kritériem bude mimo jiné počet nově nemocných na sto tisíc obyvatel a zřejmě i procento pozitivních testů na covid.